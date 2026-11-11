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Tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam, nơi được Sun Group, FLC, VinEnergo, FPT… đổ bộ sẽ có khu đô thị 19.300 tỷ đồng

| | Bất động sản

Khu đô thị Nam đường Hùng Vương rộng gần 70ha, tổng vốn đầu tư hơn 19.310 tỷ đồng đang được Gia Lai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu quốc tế.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai đang phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương tại phường Quy Nhơn Bắc. Thời điểm đóng thầu dự kiến vào ngày 6/1/2027.

Đầu tư xây dựng mới khu đô thị với quy mô khoảng 69,7ha có nhà ở đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê.

Về vị trí, khu đất có phía Đông giáp sông Hà Thanh; phía Tây giáp đường Trần Nhân Tông và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp đập Phú Hòa và sông Hà Thanh; phía Bắc giáp tuyến đường sắt nội thành Diêu Trì - Quy Nhơn. Đây là khu vực nằm sát một loạt dự án đô thị lớn đang được triển khai, tái khởi động ở cửa ngõ Quy Nhơn.

Dự án nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam đường Hùng Vương đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt ngày 23/3, đồng thời góp phần thực hiện chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực. Các hạng mục đầu tư gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư nhà ở xã hội, chung cư hỗn hợp, khu tái định cư cùng hệ thống trường học, công trình văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, dịch vụ, giao thông và bãi đỗ xe.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên tới 850.000 tỷ đồng (hơn 33 tỷ USD).

Nổi bật trong nhóm được trao quyết định đầu tư là các dự án năng lượng và đô thị quy mô lớn như: Cụm điện gió Hòn Trâu – Vĩnh Thuận của VinEnergo (hơn 53.000 tỷ đồng), khu đô thị – du lịch hồ Phú Hòa của liên danh Geleximco – Glexhomes – Phúc Lộc – CIENCO 8 (gần 22.000 tỷ đồng), cùng các dự án điện gió Vân Canh 1 và 2 (hơn 14.600 tỷ đồng)…

Một dự án nổi bật khác được chấp thuận là dự án Sân golf Đak Đoa do Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex, doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 36 lỗ golf, diện tích hơn 171 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý IV/2029.

Ở nội dung ký kết MOU, nhiều tập đoàn lớn cam kết nghiên cứu, đầu tư các dự án chiến lược, đáng chú ý như VinEnergo với danh mục năng lượng tái tạo 210.000 tỷ đồng; FLC với tổ hợp sân bay – logistics – du lịch – đô thị 150.000 tỷ đồng; Phú Tài với các dự án đa lĩnh vực 26.500 tỷ đồng; Sun Group với khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 20.000 tỷ đồng; Vĩnh Hiệp với hệ sinh thái cà phê và logistics 18.800 tỷ đồng; Đức Long Gia Lai với 14.800 tỷ đồng…

Theo nội dung công bố tại sự kiện, FPT sẽ đầu tư vào các dự án trọng điểm tại Gia Lai, gồm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Trường Phổ thông liên cấp Pleiku và Khu công nghệ số tập trung Long Vân, với tổng vốn dự kiến khoảng 1.050 tỷ đồng.

Thanh Phong

Việt Nam hàng ngày

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