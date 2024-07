Tỉnh sát Hà Nội sở hữu dự án 35.000 tỷ đồng, to bằng quận Hoàn Kiếm do Sun Group đầu tư, có giao dịch bất động sản tăng hơn 2 lần

Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Theo đó, trong quý II, địa phương ghi nhận 4.314 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng, tổng giá trị giao dịch đạt gần 2.563 tỷ đồng. Trước đó, trong quý I, Hà Nam ghi nhận 1.820 giao dịch với tổng giá trị khoảng 775,7 tỷ đồng. Như vậy, trong quý vừa qua lượng giao dịch bất động sản tại Hà Nam đã tăng gấp 2,4 lần so với quý đầu năm.

Trong quý vừa qua, tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án nhà ở thương mại và lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án.

Bên cạnh đó, có 2 dự án được cấp phép xây dựng là Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại xã Liêm Chung, xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý và Khu đô thị mới tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Một dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, TP Phủ Lý. Ngoài ra, không có dự án hoàn thành.

Về tình hình phát triển nhà ở xã hội, trong quý II, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư 1 dự án là Khu nhà ở công nhân và nhà ở xã hội tại địa bàn các xã Đồng Hoá, Nhật Tân, Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Như vậy, tính đến hết quý vừa qua, địa phương đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án về nhà ở xã hội. Trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Thứ nhất là Khu dịch vụ nhà công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng do Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, đã cơ bản hoàn thành 4 khối nhà cao 7 tầng, quy mô 720 căn hộ. Thứ hai là Khu nhà ở xã hội thuộc Khu thiết chế công đoàn do CTCP Arita làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công xây dựng, gồm 4 toà 14 tầng, quy mô 910 căn.

Bên cạnh đó, có 4 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Bao gồm Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh do liên danh CTCP Doanh nghiệp Hà Nam - Công ty TNHH Thi Sơn làm chủ đầu tư, đã cơ bản hoàn thành (quy mô 372 căn hộ); Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công xây dựng (564 căn hộ); Nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng do liên danh Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến - CTCP Hồng Hạc Đại Lải làm nhà đầu tư, đang trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (khoảng 600 căn liền kề, 500 căn hộ chung cư).

Ngoài ra, còn Khu nhà ở xã hội thuộc Khu thương mại và nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên đang trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị thủ tục để thu hút đầu tư. Sở Xây dựng đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết làm căn cứ đề xuất dự án này hồi tháng 10/2023.

Tại Hà Nam, vào cuối tháng 1/2024 Sun Group đã khởi công dự án khu đô thị mới Bắc Châu Giang ở TP. Phủ Lý. Khu đất dự án rộng 405 ha, cách Hà Nội 50 km và có thể dễ dàng kết nối bằng đường quốc lộ 1A, quốc lộ 21B mới và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự án gồm: Công viên chủ đề 20 ha, Công viên cảnh quan công cộng 60 ha; Trục đại lộ rộng 150 m; 4.500 căn nhà phố thương mại bám các trục đường lớn, 1.200 căn biệt thự song lập và đơn lập; 40 tòa nhà cao 9 tầng với khoảng 15.000 căn hộ.