Tỉnh “sát vách” Tp.HCM, phát triển công nghiệp đứng thứ 4 cả nước có diễn biến bất ngờ về thị trường bất động sản

Tại sự kiện báo cáo thị trường quý 3/2024 diễn ra tại Tp.HCM sáng 18/9/2024, Batdongsan.com.vn đã chỉ ra những diễn biến bất ngờ của thị trường bất động sản Bình Dương.

Cụ thể, tại thị trường bất động sản phía Nam, Bình Dương là tỉnh có tăng trưởng mức độ quan tâm nổi bật và giá bán ổn định. Mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương quý 3/2024 tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các địa phương khác như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai có mức tăng từ 17% - 22%.

Theo đơn vị này, kinh tế công nghiệp từ lâu đã từ trụ cột trong phát triển thị trường bất động sản Bình Dương. Xét về cơ cấu nền kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, lĩnh vực Công nghiệp & Xây dựng chiếm tới 65%, dịch vụ chiếm 26%. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới tại tỉnh lũy kế đến hết tháng 7/2024 đạt 41,5 triệu USD, chỉ thấp hơn Hà Nội (43,6 triệu USD) và Tp.HCM (58,1 triệu USD).

Theo Batdongsan.com.vn, Bình Dương có mức độ quan tâm bất động sản tăng cao.

Tại Bình Dương, chung cư là phân khúc thu hút quan tâm lớn nhất cả bán và cho thuê, tập trung ở khu vực gần Tp.HCM. Cụ thể, mức độ quan tâm chung cư bán tại nhiều địa phương thuộc Bình Dương như Dĩ An, Thủ Dầu Một và Bàu Bàng trong quý 3/2024 tăng lần lượt 20%, 11% và 10% so với quý 2/2024.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho rằng, động lực phát triển của thị trường bất động sản Bình Dương bao gồm nhiều yếu tố.

Thứ nhất, là nhu cầu ở thực. Bình Dương đứng thứ hai cả nước về tỷ suất nhập cư với 26,4%. Ba yếu tố giúp tăng trưởng dân số Bình Dương gồm: mặt bằng giá tốt so với trung tâm Tp.HCM, vị trí cửa ngõ giao thương và trung tâm công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Với những lợi thế trên, mức độ quan tâm bất động sản tại tỉnh chủ yếu đến từ nhu cầu người dân địa phương và lân cận.

Những con số nổi bật của thị trường bất động sản Bình Dương trong quý 3/2024. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Thứ hai là thế lớn về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ đô thị hóa và triển vọng quy hoạch tích cực. Theo PCI (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) năm 2022, Bình Dương đứng thứ ba toàn quốc với tổng điểm 64. Tỷ lệ đô thị hóa của Bình Dương tính đến hết năm 2022 đứng thứ hai với 84%, chỉ sau Đà Nẵng với 88%, theo số liệu của Bộ Xây dựng. Trong thời gian tới, Bình Dương dự kiến đón nhận nhiều chính sách hỗ trợ thị trường, về cả chính sách chung và chính sách cho thị trường bất động sản.

Thứ ba, nguồn cung bất động sản Bình Dương chiếm ưu thế lớn so với các tỉnh trong cùng khu vực. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy lượng tin đăng bán và cho thuê trong 8 tháng đầu năm 2024 của Bình Dương luôn ở mức cao hơn hẳn so với các tỉnh ven Tp.HCM khác như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước.

Điều này cho thấy nguồn cung bất động sản của Bình Dương đang chiếm ưu thế lớn so với các tỉnh trong cùng khu vực. Dự kiến thời gian tới, Bình Dương có thêm nhiều dự án mới. Bên cạnh đó, giá bất động sản Bình Dương cũng ở mức cạnh tranh so với Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

Nguồn cung bất động sản Bình Dương chiếm ưu thế lớn so với các tỉnh trong cùng khu vực.

Với ưu thế đặc thù, thị trường bất động sản nhà ở Bình Dương cũng dần phát triển liền theo các khu công nghiệp. Theo Batdongsan.com.vn, trước năm 2016, tỉnh chỉ có 92 dự án bất động sản dân dụng. Đến thời điểm hiện tại, con số đó đã tăng 277% lên 349 dự án. Thời điểm này, Bình Dương đang tập trung phát triển xanh hóa nền kinh tế, định hướng chuyển các khu công nghiệp sang mô hình thông minh – sinh thái.

Tại sự kiện, ông Oh Dongkun - Tổng Giám đốc Công ty Becamex Tokyu chia sẻ, Bình Dương là tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Gần đây, Bình Dương cũng là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam.

"Đối với chúng tôi – nhà phát triển bất động sản FDI đã đồng hành cùng Bình Dương từ những ngày đầu, chính sách phát triển bền vững về cơ sở hạ tầng giao thông, chiến lược thành phố thông minh và những nỗ lực thu hút đầu tư công nghệ cao trong những năm gần đây của tỉnh là những yếu tố then chốt giúp duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều thách thức hiện nay", vị này nhấn mạnh.