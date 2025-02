Tỉnh Tây Nguyên duy nhất được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2025: Tình hình kinh tế đang phát triển ra sao?

Nghị quyết nêu rõ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều, thiếu vững chắc, rủi ro gia tăng.

Nền kinh tế nước ta dự báo duy trì đà tăng trưởng tích cực, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại đã kéo dài nhiều năm, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn...

Trong bối cảnh đó, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đáng chú ý, trong số 63 tỉnh, thành phố, Chính phủ đã đặt mục tiêu trên 10% cho 17 địa phương. Trong đó, Kon Tum là địa phương duy nhất thuộc khu vực Tây Nguyên được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 10%.

Kinh tế Kon Tum tăng trưởng ra sao?

Kon Tum là Tỉnh thuộc miền núi vùng cao, biên giới phía bắc Tây Nguyên, trong vùng lõi khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; diện tích 9.677,29 km2 ; 9 đơn vị cấp huyện, 1 Thành phố; phía Bắc giáp Quảng Nam; Nam giáp Gia Lai; Đông giáp Quảng Ngãi; Tây giáp Lào và Campuchia.

Theo số liệu của Cục Thống kế Kon Tum, trong giai đoạn 2010-2020, GRDP của tỉnh tăng liên tục qua các năm (theo giá so sánh năm 2010, GRDP năm 2020 cao gấp 2,1 lần GRDP năm 2010) và tăng ở tất cả các lĩnh vực. Trong thời kỳ 2011-2020, kinh tế Kon Tum có tốc độ tăng trưởng 7,69%/năm. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng GRDP đạt 7,57%/năm.

Đến năm 2024, GRDP (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 20.255,36 tỷ đồng, tăng 8,02% so với năm trước (quý I tăng 6,77%; quý II tăng 7,10%; quý III tăng 8,31%; quý IV tăng 9,07%).

Trong đó: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đạt 4.218,23 tỷ đồng, tăng 5,97%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng đạt 5.990,40 tỷ đồng, tăng 11,73%, trong đó Công nghiệp đạt 2.742,84 tỷ đồng, tăng 13,44%; Khu vực Dịch vụ đạt 8.518,76 tỷ đồng, tăng 6,97%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 1.527,98 tỷ đồng, tăng 5,63%.

Cục Thống kê địa phương đánh giá, có thể nói đây là mức tăng khá cao so với các năm gần đây, thể hiện đầy đủ và đúng xu hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng trưởng GRDP năm 2024 tuy không đạt theo kỳ vọng nhưng là mức tăng tương đối cao trong giai đoạn 2020-2024, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng.

Quy mô nền kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2024 theo giá hiện hành ước tính đạt 40.946 tỷ đồng, trong đó: Khu vực I (Nông - Lâm - Thuỷ sản) đạt 8.443 tỷ đồng, chiếm 20,62%; khu vực II (Công nghiệp - Xây dựng) đạt 13.842 tỷ đồng, chiếm 33,81%; khu vực III (Dịch vụ) đạt 15.574 tỷ đồng, chiếm 38,04%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 3.086 tỷ đồng, chiếm 7,53%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người khoảng 68,15 triệu đồng (năm 2023 khoảng 59,20 triệu đồng).

Hoạt động đầu tư nói chung trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định, có sự tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2024 ước tính đạt 27.650 tỷ đồng, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2024 đạt 3.425 tỷ đồng, tăng 2,02% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh kết quả việc thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm thu đạt 4.425 tỷ đồng đạt 136% dự toán Trung ương giao, đạt 96,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 31,24% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa: Ước thực hiện thu 3.035 tỷ đồng, tăng 24,25% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm 12.554 tỷ đồng, đạt 85,9% nhiệm vụ chi và tăng 32,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt là 4.991 tỷ đồng, tăng 29,82%, chi thường xuyên đạt 7.560 tỷ đồng, tăng 34,38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025 của HĐND tỉnh Kon Tum, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người trên 70,81 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Về cơ cấu kinh tế, khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: 19-20%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng: 31-32%; Khu vực Dịch vụ: 41-42%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 32.700 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 26.800 tỷ đồng). Thành lập mới từ 300 doanh nghiệp trở lên.