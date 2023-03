Tình tiết bất ngờ vụ cướp ngân hàng ở quận 8, TP HCM

Ngày 7-3, Hà Vỹ Toàn (SN 1990, ngụ quận 5, TP HCM) đã đến Công an quận 8 đầu thú và khai nhận đã cùng Trương Minh Thiện (SN 1989) và Trương Vĩnh Xương (SN 1989) tham gia cướp ngân hàng ở quận 8.

Lời khai thể hiện, do cần tiền tiêu xài nên Toàn đã cùng Thiện và Xương lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Chiều 3-3, cả 3 đến Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank tại phường 7, quận 8. Thiện dừng xe ở lề đường để Xương trông giữ và cảnh giới, rồi cùng Toàn vào ngân hàng.



Sau khi ngồi chờ khoảng 1 phút, Thiện rút từ trong túi đeo trên người ra một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen, uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng, còn Toàn đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền. Tuy nhiên, không thấy tiền nên bọn chúng bỏ chạy ra xe tẩu thoát.

Ngày 6-3, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8 Đỗ Hữu Trí và Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Nguyễn Thanh Sang đã đến trao khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ chiến sĩ Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an quận 8 và hai đơn vị phối hợp là Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP HCM và Cục CSĐT Tội phạm về TTXH Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp ngân hàng.