Tình trạng hiện tại của David Beckham

David Beckham bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng khi lộ ảnh nằm trên giường bệnh, cánh tay quấn băng xanh. Victoria Beckham đã tự tay đăng ảnh chồng kèm lời nhắn “Get well soon daddy” (Chúc bố mau khỏe), hé lộ tình trạng thật sự của cựu danh thủ.

Nguyên nhân khiến David Beckham phải nhập viện là do một chấn thương cổ tay từ năm 2003. Khi còn khoác áo tuyển Anh đấu giao hữu Nam Phi, Beckham bị gãy cổ tay và được bác sĩ đặt vít tự tan (bioabsorbable screw). Theo lý thuyết, chiếc vít này sẽ tan trong cơ thể sau vài năm. Nhưng trớ trêu là suốt 22 năm, chiếc vít vẫn không biến mất hoàn toàn.

Điều này khiến Beckham đau nhức liên tục nhiều tháng gần đây. Cơn đau được mô tả là “không thể chịu đựng nổi”, buộc anh phải quyết định mổ để gỡ dị vật.

David Beckham nhập viện

Nguồn tin từ gia đình và báo chí Anh cho biết đây chỉ là ca mổ nhỏ nhưng cần thiết. Bác sĩ đã rút phần vít gây viêm ra thành công. Hiện David Beckham đã xuất viện và về nhà nghỉ ngơi. Anh đang trong giai đoạn hồi phục hậu phẫu. Victoria và các con tiếp tục chăm sóc chu đáo. Hình ảnh mới nhất cho thấy Beckham vẫn cười tươi, tinh thần tốt. Anh còn được fan trêu là “bệnh nhân soái ca nhất năm”.

Sự kiện nhập viện diễn ra chỉ ít tuần sau khi David Beckham chính thức được phong tước "Sir" bởi Vua Charles III, một cột mốc vinh dự trong đời. Tuy nhiên, báo chí Anh cũng soi chuyện Brooklyn Beckham – con trai cả không chia sẻ lời chúc mừng cha nhận tước vị, cũng không lên tiếng gì khi cha nhập viện.

Beckham mới được phong hiệp sĩ

Điều này dấy lên tin đồn quan hệ giữa cha con không còn thân thiết như trước. Trong khi đó, Victoria và các con nhỏ vẫn thể hiện sự quan tâm, gần gũi, cùng làm vòng tay “Get well soon” tặng bố.

Brooklyn Beckham hiện chủ yếu sống ở Mỹ cùng vợ là Nicola Peltz và dường như xa cách gia đình Beckham ở Anh. Gần đây, anh vắng mặt trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham, và cũng không chia sẻ lời chúc mừng công khai khi cha nhận tước hiệp sĩ “Sir” từ Vua Charles III. Trái lại, Brooklyn lại rất thân thiết với gia đình vợ, thậm chí đăng lời chúc mừng sinh nhật bố vợ Nelson Peltz, làm dấy lên nhiều bàn tán rằng anh “thiên vị” bên nhà vợ và lạnh nhạt với gia đình ruột.

Không chỉ vậy, em trai Cruz Beckham còn có động thái được cho là “cà khịa” Brooklyn khi công khai đáp bình luận trên mạng xã hội bằng câu “Wrong brother, mate” (Sai anh rồi bạn ơi), ngầm từ chối trả lời về anh cả. Điều này khiến tin đồn mâu thuẫn giữa các anh em nhà Beckham càng thêm rộ lên. Báo chí Anh cho rằng gốc rễ căng thẳng có thể bắt đầu từ lễ cưới Brooklyn – Nicola năm 2022, khi Victoria Beckham và Nicola Peltz bị đồn mâu thuẫn chuyện váy cưới, còn bố vợ Brooklyn bị cho là “căng thẳng ra mặt” ngay trong đêm tiệc.

Dù vậy, vẫn có dấu hiệu gia đình chưa hoàn toàn rạn nứt. Brooklyn từng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật bà – mẹ của David Beckham cho thấy anh vẫn giữ tình cảm với thế hệ ông bà. Còn David Beckham cũng chia sẻ ảnh gia đình kèm thông điệp “I will always be here no matter what” (Bố luôn ở đây, bất kể thế nào), như một lời nhắn nhủ muốn hàn gắn quan hệ với con trai cả.