TMT MOTORS - Dấu ấn tăng trưởng ấn tượng năm 2022

Năm 2022 là năm chứng kiến nhiều khó khăn và thách thức dành cho thị trường xe thương mại Việt Nam. Kể từ Quý II/2022, giá nhiên liệu tăng mạnh, đặc biệt là giá xăng dầu trong nước tăng tới hơn 50% và giá dầu đã lên tới đỉnh là 32.375 đồng/lít vào tháng 6/2022. Nhiều dự án đầu tư công với quy mô lớn tạm ngừng triển khai. Đồng thời, các chính sách và quy định kiểm soát tải trọng, xe quá khổ quá tải được ban hành dẫn tới hoạt động vận tải vì thế mà đóng băng hàng loạt. Bên cạnh đó, các ngân hàng siết chặt room tín dụng, lãi suất đạt đỉnh từ Quý II/2022 đến nay khiến cho việc vay vốn mua xe tải của chủ đầu tư trở nên hạn chế hơn. Đó là những lý do khiến số lượng xe tải tiêu thụ toàn thị trường đạt khoảng 83.000 xe, chỉ tăng khoảng 10% so với năm 2021 và thấp hơn mức tăng trưởng 15% của năm 2021 so với 2020.

Vượt qua những thách thức của nền kinh tế nhiều biến động, TMT MOTORS – thương hiệu đã có nhiều năm chuyên sản xuất - lắp ráp - phân phối xe tải đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, trong năm 2022, TMT MOTORS đã bán ra 5355 xe tải các loại, tăng 22% so với năm 2021 (4177 xe bán ra), và thậm chí tăng tới gần 70% so với năm 2020. Đây là một trong những số ít thương hiệu có mức tăng trưởng tích cực hơn mức chung của toàn thị trường và là top những thương hiệu kinh doanh xe tải có mức tăng thị phần cao nhất tại Việt Nam trong năm qua.

Kết quả tích cực này đạt được nhờ hệ thống phân phối phủ khắp toàn quốc với hơn 50 chi nhánh và đại lý cùng dải sản phẩm đa dạng tải trọng đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại nhiều phân khúc xe tải thùng, tải ben, xe đầu kéo của các thương hiệu uy tín như TATA, SINOTRUK, DONGFENG. Đặc biệt, các dòng xe tải ben của TMT MOTORS đã khẳng định được vị thế hàng đầu với hơn 30% thị phần trong phân khúc. Một số sản phẩm nổi trội phải kể đến như: tải ben TMT ZB5024D có mức tăng trưởng doanh số lên tới 73% so với 2021 được ưa chuộng nhờ tải trọng đáp ứng được nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, hàng hóa với giá bán hợp lý và hiệu quả kinh tế cao; hay TATA Super ACE đạt số xe tiêu thụ tăng 25% so với năm trước nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong thành thị, vận tải linh hoạt và có thể đa dạng hình thức kinh doanh.

Hướng tới năm 2023, Ban lãnh đạo công ty TMT MOTORS cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều sản phẩm xe tải mới, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng để đáp ứng được nhu cầu đa dạng và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong thời gian này, để giúp khách hàng có thể sở hữu xe tải chất lượng với chi phí đầu tư tối ưu nhất, TMT MOTORS đang triển khai các chương trình khuyến mãi với ưu đãi hấp dẫn cho nhiều dòng xe.

