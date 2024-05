TNCL phân phối chính hãng hàng loạt thương hiệu nổi tiếng cho mẹ và bé

Mỗi sản phẩm do TNCL phân phối không chỉ đảm bảo chất lượng, mà còn chứa đựng sự yêu thương và chăm sóc đối với người dùng.



TNCL – Hành trình 8 năm chuyên phân phối sản phẩm chính hãng dành cho mẹ và bé tại Việt Nam

Công ty TNHH TNCL được biết đến là đơn vị chuyên phân phối trực tiếp, chính hãng các sản phẩm, đồ dùng dành cho mẹ và bé rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Có mặt tại thị trường hàng tiêu dùng mẹ và bé Việt Nam đã gần 8 năm, TNCL - The Nature Of Care and Love mang thông điệp "thật sự yêu thương, thật sự chăm sóc", đây cũng chính là triết lý kinh doanh và "kim chỉ nam" định hướng mọi hoạt động vận hành, phát triển của đơn vị.

TNCL hiện đang phân phối độc quyền các sản phẩm đến từ các thương hiệu như Hegen, Baby Brezza, Ergobaby, Ecomom, Tiny Love, Upang, Globber, Delta Chilđren, Applecrumby, Bibs, GB, Mongsure, Boon…

Mỗi sản phẩm do TNCL lựa chọn phân phối đều là những thương hiệu nổi tiếng, uy tín nhiều năm đến từ các quốc gia có nền kinh tế, công nghệ phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Đức, Hàn Quốc… và đáp ứng đầy đủ các quy định khắt khe trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, TNCL cũng ưu tiên phân phối và đưa về Việt Nam những dòng sản phẩm tích hợp nhiều tiện ích, dễ dàng sử dụng giúp tiết kiệm được thời gian và công sức… hỗ trợ tối đa nhu cầu của người dùng. Từ đó, giúp hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng con cái của bố mẹ và người thân trong gia đình trở nên an nhàn, thư giãn, thoải mái và hạnh phúc hơn. Đảm bảo chất lượng, phù hợp xu hướng tiêu dùng và chứa đựng sự yêu thương chăm sóc đối với mẹ và bé chính là ưu điểm nổi bật và nhất quán mà TNCL đã và đang hướng đến khi lựa chọn phân phối sản phẩm từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Ông Nguyễn Duy Vĩnh – Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TNCL chia sẻ: "Như tên gọi của mình, TNCL không chỉ là công ty phân phối các sản phẩm đơn thuần, chúng tôi đặt kỳ vọng và tâm huyết trong việc lựa chọn những sản phẩm chất lượng, phù hợp và thật sự mang đến trải nghiệm hữu ích cũng như cảm giác thoải mái, chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho mẹ và bé… Hy vọng rằng mỗi sản phẩm từ TNCL phân phối đến tay người tiêu dùng sẽ đi kèm với những trải nghiệm sử dụng hài lòng, yên tâm."

Định hướng phát triển của TNCL

Hiện nay, TNCL đang phân phối sản phẩm trải dài ở nhiều địa điểm kinh doanh khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Đối tượng khách hàng chính mà TNCL hướng đến và mong muốn tiếp cận ngày càng nhiều là bố mẹ và các bé. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả mạo, kém chất lượng trên thị trường hàng tiêu dùng là vô cùng nhiều và ở phân khúc đồ dùng dành cho mẹ và bé thì số lượng và mức độ tinh vi càng cao hơn. Đây thật sự là thử thách không hề nhỏ đối với những đơn vị phân phối hàng chính hãng như TNCL.

"Bên cạnh việc tiếp tục phân phối những sản phẩm chính hãng, TNCL đang triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động truyền thông rộng khắp giúp giới thiệu đến nhiều hơn nữa khách hàng, cùng với đó là các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước các đơn vị giả mạo đang xuất hiện tràn lan trên thị trường. Chúng tôi hy vọng thông qua các chiến lược kịp thời của mình sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn đúng các sản phẩm chính hãng, chất lượng như mong đợi." - Ông Nguyễn Duy Vĩnh – Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TNCL cho biết thêm.

Trong thời gian tới, TNCL sẽ mở rộng thêm dãy sản phẩm của mình với đa dạng, phong phú các mặt hàng chính hãng cần thiết, hữu ích cho bố mẹ và bé… giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn và sử dụng.

Về Công ty TNHH TNCL – Đơn vị chuyên phân phối chính hãng độc quyền các sản phẩm dành cho mẹ và bé

Văn phòng HCM: 135/37/49-51 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng HN: Tầng 1, Số 114/9 Ngõ 26 Phố Tô Hiệu, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP.HN

Website: www.tncl.vn

Hotline: 090.148.9727

Tel: 028.3512.1058

Email: contact@tncl.vn