TNEX tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, bứt phá quy mô và hiệu quả trong năm 2025

Tăng trưởng mạnh mẽ về tổng tài sản, doanh thu và chất lượng tín dụng cho thấy TNEX đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế ngày càng rõ nét trong lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam.

Củng cố nền tảng vốn, mở rộng dư địa tăng trưởng

Việc TNEX được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng theo Quyết định số 3737/QĐ-QLGS6 được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình củng cố năng lực tài chính và an toàn vốn. Quy mô vốn mới giúp doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản trị rủi ro theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đồng thời mở rộng dư địa cho tăng trưởng tín dụng có kiểm soát.

Nguồn lực vốn được tăng cường đã tạo điều kiện để TNEX bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung mở rộng quy mô kinh doanh trên nền tảng quản trị chặt chẽ. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 84%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và năng lực triển khai các chiến lược trung – dài hạn trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát rủi ro

Năm 2025 cũng ghi nhận sự bứt phá rõ nét của các chỉ số kinh doanh tại TNEX. Quy mô tín dụng từ các sản phẩm tài chính số tăng hơn ba lần so với cùng kỳ, trong khi doanh thu từ các nhóm sản phẩm trọng yếu tăng gấp bảy lần. Kết quả này cho thấy nhu cầu thị trường đối với các giải pháp tài chính số tiếp tục gia tăng, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy ngày càng lớn của người dùng đối với nền tảng TNEX.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng quy mô được thực hiện song hành với việc nâng cao chất lượng tín dụng. Dù dư nợ tăng trưởng nhanh, các chỉ số nợ sớm của TNEX vẫn giảm 30% so với trước, cho thấy rủi ro tín dụng được kiểm soát hiệu quả. Kết quả này đến từ hệ thống quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu lớn (Big Data), cho phép doanh nghiệp phân khúc khách hàng chính xác hơn và giám sát danh mục tín dụng xuyên suốt vòng đời khoản vay.

Công nghệ là đòn bẩy nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng

Bên cạnh tăng trưởng quy mô, TNEX tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành. Việc triển khai các giải pháp AI và Big Data giúp tự động hóa toàn bộ quy trình thẩm định, rút ngắn thời gian duyệt vay xuống chỉ còn 5 giây, nhanh nhất trên thị trường hiện nay.

Quá trình tối ưu được thực hiện theo lộ trình rõ ràng, từ mức 2 phút, xuống 1 phút và tiếp tục rút ngắn còn 5 giây. Với mô hình vận hành trực tuyến 100%, khách hàng có thể hoàn tất thủ tục nhanh gọn và biết ngay hạn mức giải ngân mà không cần trải qua các bước thẩm định phức tạp.

Hiệu quả từ nền tảng công nghệ còn được thể hiện qua việc tối ưu chi phí hoạt động. Trong năm 2025, chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) của TNEX giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mô hình tài chính số không chi nhánh đang phát huy hiệu quả, góp phần chuyển hóa lợi thế công nghệ thành lợi ích trực tiếp cho hơn 2,6 triệu khách hàng.

Mở rộng hệ sinh thái, hướng tới phát triển bền vững

Song song với tối ưu nội lực, TNEX tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông qua hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực thanh toán và quản lý doanh nghiệp như ZaloPay, Fiza, MISA, KiotViet và gần đây nhất là Viettel Post. Chiến lược này giúp doanh nghiệp mở rộng độ phủ dịch vụ tới cả khách hàng cá nhân và cộng đồng kinh doanh vừa và nhỏ, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính số toàn diện.

Thay vì theo đuổi tăng trưởng nóng, TNEX kiên định với định hướng phát triển bền vững, chú trọng cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát nợ xấu và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Doanh nghiệp khẳng định cam kết cung cấp các sản phẩm tài chính số minh bạch, an toàn, góp phần giảm thiểu rào cản tiếp cận vốn và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Trong giai đoạn 3–5 năm tới, với nền tảng vốn mạnh và lợi thế công nghệ tiếp tục được củng cố, TNEX đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động một cách thận trọng, hướng tới vai trò điểm tựa tài chính tin cậy cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam trong kỷ nguyên số.