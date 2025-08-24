TNG muốn vay ngân hàng thêm 650 tỷ đồng để bổ sung vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh Thái Nguyên.

Theo đó, TNG muốn vay ngân hàng giá trị hạn mức 650 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, TNG sẽ sử dụng các tài sản của công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty tại VietinBank- Chi nhánh Thái Nguyên.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, TNG vừa công bố văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của công ty.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 6/8/3035, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) vừa thông qua quỹ thành viên Fides Mplus Global General Private Investment Trust 1 đế bán ra thành công 169.232 cổ phiếu TNG.

Sau giao dịch, Shinhan Bank giảm sở hữu cổ phiếu TNG từ gần 7,36 triệu cổ phiếu xuống còn gần 7,19 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6% xuống còn 5,86% vốn tại TNG.

Mới đây, TNG cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025.

Theo đó, TNG dự kiến phát hành hơ 6,13 triệu cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua cổ phần theo chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng. Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Đối tượng được chào bán là Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT (trừ thành viên HĐQT độc lập), Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động đã ký hợp đồng lao động với công ty theo tiêu chuẩn tại quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua.

Số lượng cổ phiếu lẻ (sau khi làm tròn xuống) và cổ phiếu không phân phối hết sẽ được phân phối cho Chủ tịch HĐQT.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu dùng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi được UBCKNN cấp phép chào bán cổ phiếu.



