TNH đẩy nhanh tiến độ đưa Bệnh viện TNH Việt Yên (Bắc Giang) vào hoạt động

Ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (TNH Thái Nguyên, mã TNH) cho biết, Công ty đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để Bệnh viện TNH Việt Yên (Bắc Giang) được cấp phép và đi vào hoạt động trong quý 2/2024 như kế hoạch đã đề ra. Tính đến ngày 15/5/2024, TNH đã thông báo tuyển dụng 7 đợt, với số lượng nhân sự nộp hồ sơ trên 180 hồ sơ.

Dự kiến công suất khai thác tại Bệnh viện TNH Việt Yên là 150 giường ở giai đoạn 1. Sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện TNH Việt Yên sẽ giúp doanh thu chung của toàn Công ty tăng thêm khoảng 20%.

Như vậy, tại 3 cơ sở khám chữa bệnh (bao gồm Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên), TNH Thái Nguyên sở hữu 700 giường bệnh.

Cập nhật tiến độ xây dựng bệnh viện Lạng Sơn, ông Hoàng Tuyên cho biết, dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn được khởi công xây dựng từ ngày 29/02/2024. Tính đến ngày 15/5/2024, sau gần 3 tháng thi công, dự án đang tiến hành xây dựng tầng hầm và tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo. Dự kiến, Bệnh viện TNH Lạng Sơn sẽ đi vào hoạt động vào quý 4/2025.

Đối với dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn, Ban lãnh đạo TNH nhận định dự án được xây dựng tại vị trí thuận lợi nằm trong nội thành và thành phố Lạng Sơn chưa có bệnh viện tư nhân nào trong khi bệnh viện tỉnh được xây dựng cách thành phố tới 8 km.

Quý I/2024, TNH ghi nhận doanh thu đạt gần 92,5 tỷ đồng, giảm 12,82% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 14,9 tỷ đồng, giảm hơn 39% so với cùng kỳ. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 25,42% lên 543,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Việt Yên tại Bắc Giang tăng từ 384,82 tỷ đồng lên hơn 487 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế TNDN quý I năm 2024 trên báo cáo tài chính hợp nhất giảm 36% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu do: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của nhóm Công ty giảm 13%; giá vốn bán hàng tăng nhẹ 5% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 39%. Các chi phí khác như chi phí tài chính giảm 61%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21%. Chi phí thuế TNDN giảm tương ứng là 34%.

Nguyên nhân của tình trạng này là do tác động của lạm phát cũng như khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến doanh thu của Công ty mẹ giảm. Trong quý 1 năm 2024, mặc dù số lượt khám không biến động nhiều nhưng do những nguyên nhân trên, việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu, các xét nghiệm tầm soát, sàng lọc... phục vụ tốt hơn trong chẩn đoán, khám và điều trị giảm đi, người dân ít thực hiện dẫn đến doanh thu giảm nhiều so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thời điểm quý 1/2024, Công ty tập trung nguồn lực vào công tác đầu tư và hoàn thiện Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên để kịp tiến độ đi vào hoạt động trong quý 2/2024. Đồng thời, Công ty con TNH Lạng Sơn tiếp tục trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa đóng góp vào lợi nhuận của Công ty.

Ban lãnh đạo TNH nhận định, ngay khi dự án TNH Việt Yên đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng nguồn thu cho Công ty, từ đó sẽ góp phần cải thiện kết quả kinh doanh trong quý 3,4/2024.