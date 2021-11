TNR Grand Palace River Park – Tầm nhìn thịnh vượng cho khu kinh tế biển

Địa thế hiếm có của TNR Grand Palace River Park

TNR Grand Palace River Park nằm ở trung điểm tuyến đường huyết mạch ven sông Uông trong trục phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng – Đồng bằng sông Hồng, tuyến đường mới được UBND Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt với tổng đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng cùng 10 làn đường nối cao tốc Hạ Long – Vân Đồn với Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên. Bên cạnh đó, TNR Grand Palace River Park còn kết nối trực tiếp với Quốc lộ 18 - tuyến giao thương trọng điểm đến Hải Dương – Hải Phòng. Ngoài vị thế "cận thủy" (cạnh sông Uông – một trong hai dòng sông chính chảy qua thành phố Uông Bí), TNR Grand Palace River Park còn mang thế "tựa sơn" với đỉnh thiêng Yên Tử, ngọn núi được mệnh danh "đệ nhất linh sơn" của Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác triển khai dự án đường ven sông tại địa bàn thành phố Uông Bí tháng 11 năm 2021

Theo khoa học về phong thủy, "nước" đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn năng lượng tích cực, là nguồn cội của sự sinh sôi, sức khỏe và tài lộc. TNR Grand Palace River Park với vị thế phong thủy hiếm có khi sở hữu thế đất "thủy bao" - tức có dòng sông uốn lượn bao bọc ôm trọn phúc khí, tài lộc của trời đất, vừa tạo sinh khí tốt lành vừa hóa giải tai ương, giúp gia chủ thuận đường phát triển, sức khỏe tráng kiện, tinh thần minh mẫn.

Xuất phát từ ý tưởng xây dựng khu đô thị kiểu mẫu như nước Mỹ, TNR Grand Palace River Park được thiết kế dựa trên lợi thế của sông Uông và bám theo mô hình bờ Đông, bờ Tây - những khu kinh tế phát triển nhất. Bờ Đông sôi động với biểu tượng thành phố New York được mô phỏng tại TNR Grand Palace với hai tiểu khu: The Liberty và The Opera gồm 257 sản phẩm trên diện tích 15,07 ha. Hình ảnh bờ Tây với lối sống thượng lưu, biểu tượng thành phố Los Angeles được thể hiện sinh động với hai tiểu khu: The Elite và The Marina gồm 281 sản phẩm trên diện tích 16,7ha.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc 10 làn xe cách dự án trong bán kính 500m giúp hệ thống giao thông thủy bộ kết nối với dự án qua hệ thống các cây cầu. Từ TNR Grand Palace River Park, cư dân dễ dàng lưu thông qua tuyến đường 42m và 02 tuyến 28m để kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc 10 làn xe, đây sẽ là điểm nhấn cho sự năng động của khu kinh tế ven biển Quảng Yên – Uông Bí – Đông Triều. Ngoài ra, hệ thống công viên cảnh quan, giao thông tiện ích công cộng chiếm đến 70% trên tổng diện tích 31,77ha toàn dự án, TNR Grand Palace River Park khẳng định chất sống thượng lưu, xứng tầm với 55 tiện ích đặc quyền như công viên, khách sạn, trung tâm thương mại, quảng trường, trường mầm non, bãi đỗ xe… dành cho chủ nhân sở hữu.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên – Uông Bí với định hướng thương cảng giao thương lớn nhất Châu Á

Sau thành công với dòng sản phẩm TNR Stars tại những đô thị vệ tinh, TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) tiếp tục kiến tạo dòng sản phẩm TNR Grand Palace dành riêng cho phân khúc cao cấp với các tiêu chí: độc tôn về vị trí, thiết kế đẳng cấp, tiện ích hoàn hảo... Trong đó, TNR Grand Palace River Park được TNR Holdings Vietnam chú trọng triển khai, hứa hẹn thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương, đồng thời ghi dấu ấn của TNR Holdings Vietnam tại vùng đất này.

Khu công viên ven sông được thiết kế ấn tượng



Đại diện chính quyền địa phương thành phố Uông Bí ký giao ước thi đua thực hiện dự án trong 150 ngày đêm từ 31/10/2021

Bờ Tây thượng lưu với 2 tiểu khu the Elite và the Marina

Với tầm nhìn phát triển dài hạn của Chính phủ và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng thương cảng, đặc khu kinh tế ven biển lớn nhất Châu Á – Uông Bí – Quảng Yên – Đông Triều sẽ là động lực tăng trưởng mới không chỉ của Quảng Ninh mà còn của toàn vùng tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trong nhiều năm tới. Trong đó, TNR Grand Palace River Park hội tụ những lợi thế về vị trí, quy hoạch, thiết kế… hứa hẹn trở thành khu đô thị trung tâm trong chuỗi phát triển kinh tế Đông Bắc Bộ.