TNR Holdings Vietnam chính thức ra mắt dự án TNR The Nosta

Làn gió mới trong phân khúc bất động sản hạng sang

Ngay khi thông tin dự án TNR The Nosta chính thức ra mắt thị trường trong tháng 12, giới chuyên gia nhận định dự án sẽ góp phần giải tỏa áp lực nguồn cung đối với dòng sản phẩm phân khúc cao cấp. Trước đó, các báo cáo thị trường đều nhận định: những căn hộ hạng sang trong nội đô vẫn đang được săn tìm, bất chấp tác động đổi thay của dịch bệnh. Ngoài việc ra hàng đúng thời điểm thị trường đang có nhu cầu lớn với sản phẩm thuộc phân khúc sản phẩm cao cấp, TNR The Nosta còn được đánh giá là dự án mang đẳng cấp khác biệt, đầy sự mới lạ.

Sở hữu bảng dài các công trình cao tầng tại đất vàng, TNR Holdings Vietnam – đơn vị quản lý và phát triển TNR The Nosta quả không hổ danh là bậc thầy trong kiến tạo các công trình đẳng cấp khi mang đến phong cách thiết kế theo chuẩn Mỹ với kiến trúc "Crystal in the Sky". Từng căn hộ được sắp đặt theo phong cách "Nature in House" - tái hiện một cuộc sống đẳng cấp theo chuẩn Mỹ tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là lý do giúp TNR The Nosta vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác và mang về giải thưởng danh giá "Best High End Condo Architectural Design" (Tòa căn hộ có phong cách thiết kế đẳng cấp nhất) do Dot Property Vietnam Awards trao tặng.

Trải nghiệm về cuộc sống sang trọng không chỉ đến từ thiết kế đẳng cấp của TNR The Nosta, đây còn là một trong số các dự án tiên phong trên thị trường ứng dụng công nghệ Smart Living - xu hướng sống thông minh với những trải nghiệm đầy mới mẻ đang dần được TNR Holdings Vietnam – thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển hiện thực hóa tại TNR The Nosta.

Trải nghiệm phong cách sống thông minh

Tọa lạc tại số 90 đường Láng, TNR The Nosta trở thành dự án hạng sang nằm trên quỹ đất vàng của Thủ đô – nơi giao điểm của nhiều trục đường chính trong nội thành. Lợi thế khiến TNR The Nosta gây chú ý không chỉ bởi vị trí trung tâm mà đây còn là dòng sản phẩm hạng sang cùng số lượng căn hộ giới hạn chỉ 480 căn.

Với mô hình căn hộ - dịch vụ khách sạn đẳng cấp 5 sao, mỗi căn có từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích linh hoạt từ 31m2 đến 92m2 đã mang đến cơ hội gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng khi vừa đảm bảo công năng để ở và cho thuê.

Gia chủ của TNR The Nosta chẳng phải đi đâu xa khi tất cả dịch vụ tiện ích đều được kết nối chỉ bằng một nút nhấn thang máy. Chủ đầu tư đã bố trí toàn bộ khối đế tòa nhà, từ tầng 1-3 cho các tiện ích như trung tâm thương mại, bể bơi, phòng tập thể thao, thư viện, khu co-working....

Trải nghiệm cuộc sống thuận tiện ngay trong chính căn hộ của mình

Đặc biệt, toàn bộ tòa nhà và riêng từng căn hộ đều được áp dụng công nghệ Smart living - Smart building - Smart home hiện đại, hầu hết các thiết bị đều được điều khiển thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, mang đến cuộc sống thuận tiện và trải nghiệm đẳng cấp cho toàn bộ cư dân.

Bên cạnh đó, với hệ thống an ninh mang tính bảo mật cao cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến, cư dân hoàn toàn yên tâm khi rời khỏi căn hộ. Tín hiệu báo cháy, địa chỉ căn hộ, báo động báo khói sẽ tự động cập nhật nhanh chóng cho Ban quản lý và đơn vị nghiệp vụ ngay trên ứng dụng thông minh của điện thoại.

Sự đẳng cấp còn được thể hiện ở hệ thống thang máy thông minh, tốc độ, wifi phủ sóng mọi nơi trong tòa nhà, ngay tại tầng hầm để xe, công nghệ cũng hiện diện khi chủ động cung cấp điện cho xe máy, tự động định vị tìm chỗ đỗ xe ô tô…

Những khác biệt trong trải nghiệm sống mà TNR The Nosta mang lại cho cư dân được dự báo sẽ thổi một làn gió mới trên thị trường bất động sản Hà Nội.