Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TNR Realty phát hành trái phiếu 15 triệu bảng Anh đảm bảo bằng 40 triệu cổ phiếu MSB để phát triển dự án nhà ở tại châu Âu

18-08-2025 - 15:37 PM | Doanh nghiệp

TNR Realty phát hành trái phiếu 15 triệu bảng Anh đảm bảo bằng 40 triệu cổ phiếu MSB để phát triển dự án nhà ở tại châu Âu

TNG Global hiện là chủ đầu tư dự án Eastside, với mức thanh toán ban đầu 90 triệu bảng cùng cam kết chi thêm gần 300 triệu bảng để triển khai phát triển dự án.

Năm 2024, TNR Realty thông báo huy động thành công 15 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 534 tỷ đồng) để phát triển dự án bất động sản Eastside tại Gibraltar – vùng lãnh thổ nằm ở phía nam bán đảo Iberia, châu Âu. Đợt phát hành trái phiếu được giới hạn cho 150 nhà đầu tư, với số tiền tham gia tối thiểu 25.000 bảng mỗi người.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9%/năm và được bảo đảm bằng 40 triệu cổ phiếu MSB do một cổ đông ngoại nắm giữ. Ngoài ra, các trái chủ còn được hưởng ưu đãi chiết khấu 10% khi mua sản phẩm bất động sản tại dự án Eastside.

Trước đó, vào năm 2023, TNR Realty từng huy động 6,5 triệu bảng Anh thông qua trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm nhưng không có tài sản bảo đảm.

TNR Realty được thành lập năm 2021, là thành viên của TNG Global – doanh nghiệp liên quan tới ROX Group (tên cũ là TNG Holdings) do vợ chồng doanh nhân Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nguyệt Hường sáng lập.

TNR Realty phát hành trái phiếu 15 triệu bảng Anh đảm bảo bằng 40 triệu cổ phiếu MSB để phát triển dự án nhà ở tại châu Âu- Ảnh 1.

Vợ chồng doanh nhân Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

TNG Global hiện là chủ đầu tư dự án Eastside, với mức thanh toán ban đầu 90 triệu bảng cùng cam kết chi thêm gần 300 triệu bảng để triển khai phát triển dự án.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục như: xây dựng 100 căn hộ giá rẻ theo tiêu chuẩn Hassan Centenary Terraces, bến du thuyền cho siêu du thuyền và thuyền nhỏ, công trình kè bảo vệ bờ biển, cùng các tiện ích xã hội như nhà hàng, quán cà phê, công viên lớn.

TNR Realty phát hành trái phiếu 15 triệu bảng Anh đảm bảo bằng 40 triệu cổ phiếu MSB để phát triển dự án nhà ở tại châu Âu- Ảnh 2.



Eastside dự kiến cung cấp hơn 1.300 căn hộ, khách sạn 200 phòng, không gian văn phòng – bán lẻ cao cấp, cùng khu phố mua sắm và trung tâm hội nghị. Ngoài ra, dự án sẽ bổ sung 500 chỗ đỗ xe ngầm phục vụ cộng đồng.

Theo đại diện TNG Global Foundation, dự án sẽ “trở thành điểm nhấn biểu tượng, góp phần nâng tầm Gibraltar thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và mang lại không gian xã hội giá trị cho cả người dân địa phương và du khách.”

Theo số liệu cuối năm 2023, TNR Realty sở hữu vốn chủ sở hữu hơn 98 triệu bảng và đặt mục tiêu huy động tới 100 triệu bảng thông qua kênh trái phiếu.

Song song với mảng bất động sản, ROX Group cũng mở rộng hoạt động tại Gibraltar. Năm 2020, tập đoàn này đã mua lại Trusted Novus Bank – một ngân hàng địa phương có quy mô tài sản khoảng 1 tỷ bảng Anh.

Trong đội ngũ lãnh đạo ngân hàng có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Tùng, nguyên CEO OCB nhiều năm, hiện đảm nhiệm vị trí phụ trách khu vực châu Âu và châu Phi của TNG Global.

TNR Realty phát hành trái phiếu 15 triệu bảng Anh đảm bảo bằng 40 triệu cổ phiếu MSB để phát triển dự án nhà ở tại châu Âu- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đình Tùng.

Cảng Sài Gòn duyệt bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại ngân hàng MSB

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần Nổi bật

[Chuyện gì đang xảy ra] Khi các DN 'viêm màng túi' đi vay nợ mua Bitcoin để 'cưa đổ' nhà đầu tư

[Chuyện gì đang xảy ra] Khi các DN 'viêm màng túi' đi vay nợ mua Bitcoin để 'cưa đổ' nhà đầu tư Nổi bật

Sun Group sắp khởi công tòa nhà cao thứ hai Việt Nam: Gồm 69 tầng, cao hơn 400m

Sun Group sắp khởi công tòa nhà cao thứ hai Việt Nam: Gồm 69 tầng, cao hơn 400m

16:00 , 18/08/2025
Không chỉ là vua thép, tỷ phú Trần Đình Long còn chiếm ngôi "vua bò Úc": Sản lượng 6T2025 tăng 115%, mục tiêu 150.000 con

Không chỉ là vua thép, tỷ phú Trần Đình Long còn chiếm ngôi "vua bò Úc": Sản lượng 6T2025 tăng 115%, mục tiêu 150.000 con

15:15 , 18/08/2025
AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

13:30 , 18/08/2025
Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 1,7 triệu tỷ đồng mà Vingroup và THACO muốn đầu tư sẽ khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày mai 19/8

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 1,7 triệu tỷ đồng mà Vingroup và THACO muốn đầu tư sẽ khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày mai 19/8

11:16 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên