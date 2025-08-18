TNR Realty phát hành trái phiếu 15 triệu bảng Anh đảm bảo bằng 40 triệu cổ phiếu MSB để phát triển dự án nhà ở tại châu Âu

Năm 2024, TNR Realty thông báo huy động thành công 15 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 534 tỷ đồng) để phát triển dự án bất động sản Eastside tại Gibraltar – vùng lãnh thổ nằm ở phía nam bán đảo Iberia, châu Âu. Đợt phát hành trái phiếu được giới hạn cho 150 nhà đầu tư, với số tiền tham gia tối thiểu 25.000 bảng mỗi người.



Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9%/năm và được bảo đảm bằng 40 triệu cổ phiếu MSB do một cổ đông ngoại nắm giữ. Ngoài ra, các trái chủ còn được hưởng ưu đãi chiết khấu 10% khi mua sản phẩm bất động sản tại dự án Eastside.



Trước đó, vào năm 2023, TNR Realty từng huy động 6,5 triệu bảng Anh thông qua trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm nhưng không có tài sản bảo đảm.



TNR Realty được thành lập năm 2021, là thành viên của TNG Global – doanh nghiệp liên quan tới ROX Group (tên cũ là TNG Holdings) do vợ chồng doanh nhân Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nguyệt Hường sáng lập.

Vợ chồng doanh nhân Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

TNG Global hiện là chủ đầu tư dự án Eastside, với mức thanh toán ban đầu 90 triệu bảng cùng cam kết chi thêm gần 300 triệu bảng để triển khai phát triển dự án.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục như: xây dựng 100 căn hộ giá rẻ theo tiêu chuẩn Hassan Centenary Terraces, bến du thuyền cho siêu du thuyền và thuyền nhỏ, công trình kè bảo vệ bờ biển, cùng các tiện ích xã hội như nhà hàng, quán cà phê, công viên lớn.





Eastside dự kiến cung cấp hơn 1.300 căn hộ, khách sạn 200 phòng, không gian văn phòng – bán lẻ cao cấp, cùng khu phố mua sắm và trung tâm hội nghị. Ngoài ra, dự án sẽ bổ sung 500 chỗ đỗ xe ngầm phục vụ cộng đồng.



Theo đại diện TNG Global Foundation, dự án sẽ “trở thành điểm nhấn biểu tượng, góp phần nâng tầm Gibraltar thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và mang lại không gian xã hội giá trị cho cả người dân địa phương và du khách.”



Theo số liệu cuối năm 2023, TNR Realty sở hữu vốn chủ sở hữu hơn 98 triệu bảng và đặt mục tiêu huy động tới 100 triệu bảng thông qua kênh trái phiếu.



Song song với mảng bất động sản, ROX Group cũng mở rộng hoạt động tại Gibraltar. Năm 2020, tập đoàn này đã mua lại Trusted Novus Bank – một ngân hàng địa phương có quy mô tài sản khoảng 1 tỷ bảng Anh.

Trong đội ngũ lãnh đạo ngân hàng có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Tùng, nguyên CEO OCB nhiều năm, hiện đảm nhiệm vị trí phụ trách khu vực châu Âu và châu Phi của TNG Global.