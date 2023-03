Tổ chức Guinness Thế giới xác nhận đây mới là nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện tại

Tổ chức Kỉ lục Guinness Thế giới mới đây đã chính thức trao danh hiệu “Nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới” cho nam ca sĩ The Weeknd. Tổ chức đã xác lập kỉ lục của The Weeknd vào Thứ Hai tuần rồi (theo giờ địa phương) sau khi phân tích các thông số, các dữ liệu trên Spotify của những nghệ sĩ tên tuổi lớn nhất hiện tại, bao gồm cả lượt người nghe hằng tháng - Billboard đưa tin.

The Weeknd chính là nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện tại.

Tổ chức Guinness cũng xác nhận The Weeknd đang là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử cán mốc 100 triệu lượt nghe hằng tháng (tính theo số liệu đến cuối tháng 2). Đây là thành tích không mấy bất ngờ với danh tiếng lừng lẫy đi lên “như diều gặp gió” của The Weeknd những năm qua. Chỉ số của The Weeknd vượt khá xa những vị trí kế tiếp khi vị trí #2 thuộc về Miley Cyrus (82.4 triệu); #3 là Shakira (81.6 triệu); #4 là Ariana Grande (80.6 triệu); #5 là Taylor Swift (80.2 triệu).

Thành tích 100 triệu lượt stream hằng tháng lần này của The Weeknd có công rất lớn từ Die For You. Ca khúc ra mắt từ tận năm 2016, tuy nhiên, phải đến khi bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ trên TikTok vào năm ngoái, ca khúc ra mắt từ 6 năm trước của The Weeknd mới thật sự sống dậy một lần nữa. Tương tự như Bloody Mary của Lady Gaga hay Running Up That Hill của Kate Bush, Die For You của The Weeknd đã gây sốt trên TikTok và quay trở lại vị trí thứ 6 trên BXH Billboard Hot 100.

Die For You góp công lớn vào thành tích này của The Weeknd.

Để cộng hưởng với hiệu ứng viral này, The Weeknd nhanh chóng tung ra MV chính thức cho bài hát và đỉnh cao chính là sự kết hợp được ví như “trăm trận trăm thắng” cùng cô bạn thân Ariana Grande trong bản Die For You (Remix). Với tất cả những nỗ lực đó, phiên bản remix của bài hát này đã chính thức thống lĩnh BXH Billboard Hot 100, mang về bản hit No.1 thứ 7 cho cả 2 nghệ sĩ và đồng thời giúp The Weeknd thiết lập kỷ lục mới - Nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có lượng người nghe hàng tháng cao nhất Spotify với hơn 100 triệu người.