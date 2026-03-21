Tổ chức nắm hơn nghìn tấn vàng liên tục bán ra mỗi ngày, chuyện gì đây?

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá vàng thế giới đã liên tục giảm mạnh trước lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng và sự mạnh lên của USD. Giá vàng đã giảm 15% từ đầu tháng 3 xuống dưới 4.500 USD/oz, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025.

Áp lực bán ra không nhỏ đến từ quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust. Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, SPDR đã bán ròng 7 phiên liên tiếp với tổng khối lượng hơn 20 tấn, giảm tổng lượng nắm giữ xuống còn 1.057 tấn. Lực bán có dấu hiệu gia tăng cho thấy mức độ thận trọng của quỹ trước những biến động khó lường có thể xảy ra trong 2 ngày cuối tuần.

Theo nhiều nhận định, vàng đang bị ảnh hưởng nặng nề khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Kịch bản như vậy không chỉ hỗ trợ đồng USD mà còn có khả năng hạn chế nhu cầu tiêu dùng và thương mại đối với vàng và bạc.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hôm thứ Tư đã giữ nguyên lãi suất của Mỹ, đúng như dự đoán của thị trường. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết họ dự kiến sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay do sự bất ổn gia tăng từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities nhận định: “Vàng hiện là tài sản được các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ rộng rãi, chủ yếu dựa trên xu hướng phòng ngừa mất giá tiền tệ trong năm qua. Tuy nhiên, nền tảng của xu hướng này đang suy yếu”.

Theo chuyên gia, trong ngắn hạn, rủi ro giảm giá vẫn chiếm ưu thế. Vàng còn dư địa giảm đáng kể nhưng vẫn có thể duy trì xu hướng tăng dài hạn. Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, do không tạo ra lợi suất, kim loại quý này kém hấp dẫn khi lãi suất duy trì ở mức cao.

Mặc dù giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, một số nhà quản lý quỹ cho rằng những đợt điều chỉnh và giai đoạn biến động ngắn hạn này chính là thời điểm các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận thực sự, vì nợ chính phủ gia tăng và hành động hạn chế của ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ giá vàng cao hơn trong dài hạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Tavi Costa, người sáng lập kiêm CEO của Azuria Capital, cho biết ông coi sự điều chỉnh giảm hiện tại của giá vàng chỉ là những biến động nhỏ trong một thị trường tăng giá lớn hơn nhiều, vẫn đang ở giai đoạn đầu, đối với kim loại quý. Ông giải thích rằng ông tin động lực chính thúc đẩy quỹ đạo dài hạn của vàng không phải là tâm lý thị trường ngắn hạn mà là bản chất không bền vững của nợ toàn cầu.

"Các chính phủ, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đang phải đối mặt với chi phí lãi suất ngày càng tăng, làm giảm nguồn chi tiêu cho các hình thức khác. Do đó, ông dự đoán các nhà hoạch định chính sách sẽ ưu tiên giảm lãi suất – bất kể dữ liệu lạm phát hay các tín hiệu kinh tế truyền thống – để giảm gánh nặng trả nợ", CEO cho hay. Do đó, ông lập luận rằng sự thay đổi đó sẽ là một động lực mạnh mẽ cho giá vàng.