Chiều 15/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và doanh nghiệp về chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Bộ Xây dựng được giao lập báo cáo tiền khả thi

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết việc nghiên cứu đầu tư tổ hợp là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

Bộ Tài chính đề xuất giao Bộ Xây dựng nghiên cứu chủ trương đầu tư dự án; Bộ Công Thương tiếp tục triển khai Đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam; Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, quản lý và bảo đảm quỹ đất cho dự án.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, Tổ hợp Công nghiệp đường sắt là dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, quy mô vốn lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Vì vậy, việc đầu tư cần được đặt trong tổng thể các dự án hạ tầng đường sắt để xác định rõ nhu cầu về phương tiện, thiết bị từ khâu thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì.

Dự án cũng cần tính toán khả năng tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước cũng như tỷ lệ nội địa hóa.

Để làm rõ các yếu tố như quy mô đầu tư, công nghệ, sơ bộ tổng mức đầu tư, hình thức thực hiện và hiệu quả tổng thể, Bộ Xây dựng đề nghị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tổ hợp 250ha, vốn sơ bộ 17.509 tỷ đồng

Theo quy hoạch, Tổ hợp Công nghiệp đường sắt dự kiến có diện tích khoảng 250ha, đặt tại khu vực xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, phía Nam Hà Nội.

Trước đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tiền thân là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đã đề xuất dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.509 tỷ đồng.

Theo các phương án nghiên cứu trước đây, tổ hợp dự kiến được chia thành khoảng 25 phân khu chức năng, phục vụ từ sản xuất, lắp ráp, sửa chữa đến thử nghiệm phương tiện và đào tạo nhân lực.

Mục tiêu của dự án là từng bước hình thành năng lực lắp ráp trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa phương tiện cho đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị; tiến tới làm chủ một phần hoạt động vận hành, bảo trì và sản xuất linh kiện, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thống đường sắt tốc độ cao.

Tổ hợp cũng được định hướng trở thành trung tâm tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc và thiết bị để sản xuất đầu máy, toa xe phục vụ đường sắt quốc gia có tốc độ khai thác dưới 200km/h.

Đối với đường sắt đô thị, các phương án trước đây đặt mục tiêu mua thiết kế và tổ chức sản xuất trong nước các đoàn tàu điện EMU. Bên cạnh hoạt động sản xuất, dự án còn dự kiến bố trí các phân khu chuyên sửa chữa lớn phương tiện và thiết bị đường sắt.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp quan trọng nhằm xây dựng năng lực sản xuất thiết bị đường sắt trong nước, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao trong những năm tới.