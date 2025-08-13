Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (MCK: RDP, sàn UPCoM) vừa có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản số 06/2025/QĐ-MTTPS ngày 25/6/2025 của Tòa án nhân dân TP.HCM.

Theo đó, sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần Rạng Đông Films đối với Rạng Đông Holding cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan, Tòa án nhân dân TP.HCM xét thấy có căn cứ chứng minh doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Luật Phá sản năm 2014.

Do đó, cơ quan này quyết định mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2025.

Ảnh minh họa

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của Tòa án.

Trong đó nêu cụ thể tổng số nợ Rạng Đông Holding phải trả bao gồm số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm, khoản tiền lãi, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan theo khoản 4 Điều 66 Luật phá sản năm 2014.

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding được thành lập vào giai đoạn 1960 - 1975 và tiền thân hoạt động với tên UFEOC (Liên hiệp các xí nghiệp cao su Viễn Đông Pháp), sau được đổi tên thành UFIPLASTIC.

Là một trong những doanh nghiệp nhựa đầu tiên, nhập khẩu các thiết bị hiện đại từ Nhật Bản, Đài Loan để sản xuất các loại giả da PVC, PU xốp, khăn trải bàn, màng mỏng PVC, vải tráng PVC, PU, vải dù chống thấm.

Đến ngày 2/5/2005, công ty được cổ phần hoá, chính thức đi vào hoạt động với tên gọi Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông.

Năm 2023, Rạng Đông Holding báo lỗ ròng 146,7 tỷ đồng dù doanh thu vẫn hơn 2.593,7 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2024, công ty lỗ thêm gần 64,6 tỷ đồng. Đến tháng 7/2024, Rạng Đông Holding tạm ngừng hoạt động hai chi nhánh tại Hà Nội và TP. HCM nhưng không công bố lý do cụ thể.

Tổng tài sản của Rạng Đông Holding tính đến tháng 6/2024 giảm xuống còn gần 1.996 tỷ đồng, trong đó tiền mặt chỉ còn 62 tỷ đồng (giảm 36% so với đầu năm).

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Rạng Đông tính đến cuối quý II/2024 là gần 1.716,6 tỷ đồng, gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, chủ yếu là nợ vay ngân hàng từ các ngân hàng và nhiều tổ chức khác.

Hiện, cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding nằm trong diện cảnh báo do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.

Đồng thời, cổ phiếu còn nằm trong diện đình chỉ giao dịch do là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.



