Tọa độ đầu tư cuối năm, biệt thự đô thị vệ tinh hút sóng

Tâm điểm trong chu kỳ tăng trưởng mới

Những dự báo tăng trưởng khả quan về GDP 2024 từ các tổ chức định chế tài chính đã bật tín hiệu lạc quan cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, phân bổ tiền vào "giỏ hàng" nào là điều cần cân nhắc kỹ càng ở thời điểm cuối năm 2024 đầu 2025.

Nhìn lại diễn biến các kênh đầu tư trong 10 tháng qua, vàng vẫn được đánh giá là "giỏ hàng" biến động khó lường, phụ thuộc nhiều vào các yếu tố địa chính trị. Ông Trần Đức Anh - Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, giá vàng hiện tại đã ở mức cao (vàng nhẫn tăng hơn 40% kể từ đầu năm) nên ông khuyến nghị nhà đầu tư không nên đầu tư vàng trong năm 2025.

Trong khi đó, chứng khoán liên tục phân hóa đòi hỏi nhà đầu tư có chuyên môn. Gửi tiết kiệm vẫn là kênh được người dân ưu tiên vì tính an toàn của dòng tiền, tuy nhiên, mức lãi suất hiện được đánh giá là kém hấp dẫn nhất từ 2021 đến nay. Trung bình kỳ gửi 6 tháng, lãi suất là 3,5%, và 4,9% với kỳ hạn 1 năm.

Do đó, bất động sản (BĐS), đặc biệt với loại hình nhà phố, biệt thự vẫn là kênh đầu tư "ăn chắc mặc bền" hấp dẫn khi thị trường đang bước vào chu kỳ phục hồi. Theo báo cáo của DKRA, trong quý 3/2024 nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp nhà phố, biệt thự tăng lần lượt 16% và 6,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định, giai đoạn 2024-2030, thị trường BĐS phía Nam đang đẩy nhanh tiến trình phục hồi với động lực từ nguồn cung mới. Trong ngắn hạn, nguồn cung dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh từ quý IV/2024, với nhiều lựa chọn chủ yếu từ các các địa phương mới, nơi còn nhiều quỹ đất và dư địa tăng trưởng, chính sách phát triển hạ tầng hiện đại. Đặc biệt, những nơi có sự xuất hiện của các dự án lớn đến từ những nhà phát triển bất động sản hàng đầu sẽ có lượng cư dân lớn và dòng khách ổn định, đều đặn, đảm bảo cho dòng tiền sinh lời bền vững. TS. Đính ước tính giá trị BĐS tại các khu đô thị vệ tinh sẽ tăng trung bình khoảng 10%/ năm.

Với vị trí hạ tầng chiến lược, kết nối trực tiếp TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế phát triển nhanh, chính sách thu hút vốn FDI của tỉnh tốt, BĐS Long An đang là tâm điểm hút đầu tư.

Waterpoint là một trong những dự án nổi bật trên thị trường bất động sản Long An thời gian qua

Biệt thự bên sông, ven kênh – kênh tích sản của giới thượng lưu

Được ví như "vùng đất hứa" của "đại bàng", thời gian qua, Long An liên tục chào đón các đại dự án đến từ nhiều doanh nghiệp địa ốc. Điều này góp phần thúc đẩy hình thái bất động sản Long An, chuyên nghiệp, bền vững, đồng thời, tạo bệ phóng quan trọng cho những dự án, khu đô thị đã hiện hữu, sẵn sàng đón chu kỳ mới. Waterpoint – khu đô thị tích hợp 355ha do Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad phát triển là một trong số đó.

Sức hút đầu tiên của Waterpoint chính là vị trí cửa ngõ phía Tây, trung tâm hệ thống đô thị vệ tinh vùng TP.HCM, cách trung tâm Q. 1 chỉ hơn 30 phút di chuyển, dễ dàng kết nối liên vùng qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 1A… Vị trí khu đô thị cũng là điểm giao của nhiều công trình hạ tầng liên vùng trọng điểm như Vành Đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành… đang được đẩy nhanh tiến độ.

Yếu tố tiếp theo tạo nên giá trị khác biệt cho Waterpoint là hệ sinh thái tiện ích đa dạng, "tất cả trong một" đang hoàn thiện từng ngày, gia tăng giá trị trải nghiệm và giá trị bất động sản bên trong đô thị. Được biết, hệ thống tiện ích Waterpoint được kiến tạo để đáp ứng nhu cầu của 30.000 cư dân. Hiện, hàng loạt tiện ích đẳng cấp như như tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện rộng 3ha, đường đạp xe, đường chạy bộ, trường song ngữ quốc tế, siêu thị thực phẩm, phòng khám đa khoa... đã đi vào vận hành, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí.

Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus quy mô 1.800 học sinh đã đi vào hoạt động từ quý 3/2024

Sức hút của đại đô thị này còn nằm ở môi trường sống hài hòa thiên nhiên, rộng thoáng, trong lành giữa bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, hướng đến phát triển bền vững theo xu thế của thế giới. Waterpoint sở hữu nhiều chỉ số quy hoạch ấn tượng như mật độ xây dựng chỉ 23%, diện tích mảng xanh và mặt nước gần 100ha, 5,8km đường sông bao quanh khu đô thị được tôn tạo xuyên suốt quá trình phát triển đô thị.

Với giới đầu tư thông thái và tầng lớp thượng lưu luôn nhìn thấy cơ hội trong tương lai, sản phẩm biệt thự, nhà phố nằm trong hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích không ngừng hoàn thiện không chỉ mang đến môi trường sống cao cấp, chất lượng mà còn sở hữu kênh tích sản tiềm năng bền vững.

Đơn cử như bộ sưu tập dinh thự ven sông, ven kênh đắt giá nhất Waterpoint thuộc compound The Aqua, compound Park Village đang thu hút sự quan tâm trong những tháng cuối năm 2024.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội từ vị trí đắt giá; hệ tiện ích tuyển chọn đặc quyền, các sản phẩm này đáp ứng "khẩu vị" của giới thượng lưu về một chốn an cư sang trọng, đậm dấu ấn riêng và xứng tầm là gia sản truyền đời.

Các sản phẩm biệt thự The Aqua đang được giới thiệu có giá từ 10 tỷ/ căn, dinh thự châu Âu Park Village giá từ 17 tỉ đồng/ căn – mức giá cạnh tranh đầy hấp dẫn trong bối cảnh giá bán sơ cấp nhà phố, biệt thự đã liên tục lập đỉnh thời gian qua. Tại TP.HCM, giá cao nhất lên đến 700 tỉ đồng/căn, Đồng Nai đạt mức 228,5 tỉ đồng/ căn, Bình Dương là 45,5 tỉ đồng. Với sản phẩm dinh thự Park Village, chủ đầu tư triển khai ưu đãi đặc biệt, khách hàng mua nhà sẽ được tặng xe Mercedes Benz GLC 200 trị giá 2 tỉ đồng.

Việc bổ sung nguồn cung sản phẩm chất lượng đi kèm ưu đãi giá trị vào thời điểm cuối năm của Nam Long không chỉ củng cố niềm tin cho nhà đầu tư mà còn tạo đà cho giai đoạn "dẫn sóng" tiếp theo của thị trường BĐS vệ tinh mới nổi như Long An.