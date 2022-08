Tòa nhà chọc trời ‘làm xấu bộ mặt' TP.HCM hơn 10 năm có chủ mới, đổi tên thành IFC One Saigon

Tại thời điểm khởi công, dự án được dự báo sẽ trở thành tòa nhà cao thứ ba TP.HCM, chỉ sau Bitexco Financial Tower (68 tầng) và The One (55 tầng), trước khi Landmark 81 của Vingroup xuất hiện vào năm 2019 - Ảnh: NGỌC HIỂN