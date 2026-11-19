Đơn vị thi công đang huy động hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng hơn 100 máy móc, thiết bị, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục cả dưới lòng sông và trên cạn, từ gia công cốt thép dầm, thi công kết cấu cầu đến các hạng mục phụ trợ.