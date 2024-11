Toàn cảnh BCTC quý 3/2024: Ngân hàng, bán lẻ... tiếp đà 'thăng hoa', bảo hiểm - chứng khoán hạ nhiệt trong khi BĐS có hiện tượng 'lạ'

Tính đến ngày 1/11, gần như tất cả các "ông lớn" của các ngành đã công bố BCTC quý 3/2024, tạo nên một bức tranh hoàn thiện về kết quả kinh doanh trong 9 tháng qua. Trong đó, các ngân hàng, doanh nghiệp ngành bán lẻ hay dệt may đa phần ghi nhận những kết quả tích cực.

Nhóm tiếp tục 'gánh' kết quả kinh doanh của thị trường chứng khoán là các ngân hàng vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Vietcombank (VCB) là quán quân toàn ngành về lợi nhuận.

Nhà băng có lãi trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 31.533 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch cả năm. Động lực đến từ sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần và lãi từ dịch vụ, song song với việc ngân hàng giảm khá mạnh chi phí dự phòng rủi ro.

Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là MB, Techcombank, Vietinbank và BIDV . Ngân hàng có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong quý vừa rồi là Vietbank (VBB) khi báo lãi trước thuế gần 230 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy đa phần là tăng trưởng, tuy nhiên vẫn có một loạt cái tên lớn trong ngành ngân hàng báo lợi nhuận giảm như ACB, VIB, MSB.. . Thậm chí có hai ngân hàng báo lỗ là ABBank và NCB .

Nhóm ngành có sự ấn tượng về tăng trưởng trong quý vừa rồi là ngành bán lẻ - phân phối. Trong đó, Thế giới Di động (MWG) là doanh nghiệp lãi lớn nhất nhóm với lợi nhuận trước thuế 1.068 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất là FPT Retail (FRT) với mức 14.493% lên mức 197 tỷ đồng. Trong quý 3/2024, doanh thu công ty này đạt mức 10.409 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong khi mảng dược tiếp đà tăng trưởng, thì chuỗi ICT cũng đang hồi phục giúp lợi nhuận Công ty tăng mạnh.

Một nhóm ngành bất ngờ nổi lên với việc tăng trưởng trong quý 3/2024 là nhóm dệt may. Một loạt những cái tên Vinatex, May Sông Hồng, Việt Tiến, TNG... báo lợi nhuận tăng bằng lần.

Anh cả của ngành là tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex,VGT) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 4.588 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 230 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất 2 năm.

Bên cạnh những nhóm ngành tiếp đà tăng trưởng thì cũng có những nhóm đi xuống trông thấy. Tiêu biểu trong số này có thể kể đến bảo hiểm.

Trong quý vừa qua, nhiều doanh nghiệp báo doanh thu và lợi nhuận giảm, thậm chí là lỗ. Điều này chịu tác động rất lớn từ chi phí bồi thường tăng cao do ảnh hưởng của bão Yagi.

Ngành thứ hai cũng có có thể thấy được sự đi xuống là ngành chứng khoán với nhiều cái tên báo lợi nhuận giảm sau nhiều quý thăng hoa, thậm chí là lỗ.

Theo ước tính, tổng lợi nhuận trước thuế nhóm chứng khoán trong quý 3/2024 đạt 7.000 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm gần 15% so với quý 2 liền trước, theo đó ngắt chuỗi 2 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng dương so với quý trước.

Ngôi vị quán quân lợi nhuận quý 3/2024 của ngành tiếp tục thuộc về Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với mức lãi trước thuế 1.097 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với quý 3/2023. Đây là khoản lãi nghìn tỷ duy nhất trong kỳ này của nhóm chứng khoán.

Nhóm ngành đặc biệt nhất trong mùa báo cáo tài chính quý 3/2024 chính là nhóm bất động sản. Một số công ty có vốn hóa lớn như Khang Điền, Vinhomes, Phát Đạt, Vincom Retail, Đất Xanh Group, Nam Long... lại báo lợi nhuận giảm.

Trong khi đó, những cái tên như Quốc Cường Gia Lai, Cen Land, Hà Đô, Đô thị Kinh Bắc, Taseco Land, Thủ Đức House... lại báo lãi tăng bằng lần .

Tổng quan BCTC quý 3/2024: