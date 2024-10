Toàn cảnh chuyến công tác tại CH Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiếp đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CH Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm thành phố Le Havre và có cuộc gặp làm việc với Thị trưởng thành phố Le Havre Edouard Philippe. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thị trưởng nhấn mạnh Biển Đông là huyết mạch vận tải hàng hoá của thế giới và tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).