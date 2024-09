Toàn cảnh đường Vành đai 3 TP.HCM sau hơn 1 năm thi công

Gói thầu LX3 do Công ty TNHH tập đoàn Định An - Công ty cổ phần xây dựng cầu 75 - Công ty cổ phần tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Yên - Công ty cổ phần Phúc Thành An thực hiện.