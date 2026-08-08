Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt

Ngã 5 Đống Đa là một trong những khu vực có mật độ giao thông đông đúc nhất trên địa bàn Quy Nhơn (Gia Lai). Đây là khu vực nằm trên tuyến QL19 kết nối với cảng Quy Nhơn nên lượng xe container, xe tải trọng lớn đi qua đây rất lớn. Cùng với đó là tồn tại nhiều điểm giao cắt đồng mức, gây xung đột dòng phương tiện khi người dân lưu thông từ nhiều hướng. Nhất là phương tiện đi từ cảng lên hướng các đường Hoa Lư, Võ Nguyên Giáp và từ hướng đường Võ Nguyên Giáp qua Đống Đa.