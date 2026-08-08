Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát tổng thể ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, đề xuất phương án xây cầu vượt nhằm xóa "điểm đen" ùn tắc ở cửa ngõ Quy Nhơn.
- 08-08-2026
- 08-08-2026
- 08-08-2026
Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt
Theo Nguyễn Gia/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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