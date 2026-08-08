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Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát tổng thể ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, đề xuất phương án xây cầu vượt nhằm xóa "điểm đen" ùn tắc ở cửa ngõ Quy Nhơn.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 1.

Nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư từ lâu được xem là “huyết mạch” giao thông quan trọng bậc nhất của phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Đồng thời cũng là điểm nóng ùn tắc tại cửa ngõ phía Bắc dẫn vào trung tâm Quy Nhơn.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 2.

Với vị trí giao cắt giữa các trục đường lớn như Trần Hưng Đạo, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành, Hoa Lư, Võ Nguyên Giáp... lượng phương tiện qua lại khu vực này luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt là vào các giờ cao điểm hay các dịp lễ, Tết.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 3.

Tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ gây xung đột giao thông nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho người dân và du khách.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 4.

Trước tình hình trên, ngày 23/7 UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp với UBND phường Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, rà soát tổng thể, nghiên cứu, đề xuất bổ sung phương án xây dựng cầu vượt và tổ chức lại giao thông tại nút giao.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 5.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là tầm nhìn chiến lược phát triển đô thị của Gia Lai bởi nút giao Đống Đa nằm trong định hướng quy hoạch mở rộng phố biển Quy Nhơn về phía Đông Bắc, lấy đầm Thị Nại làm trung tâm.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 6.

Khi dự kiến Trung tâm hành chính mới của Gia Lai sẽ đặt tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, nhu cầu di chuyển và lưu lượng xe giữa trung tâm Quy Nhơn và Nhơn Hội thông qua nút giao này chắc chắn sẽ tăng vọt. Việc bổ sung cầu vượt và ứng dụng quản lý, điều hành nút giao thông thông minh là giải pháp căn cơ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 7.

Để sớm hoàn thiện hạ tầng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp cùng chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh tối đa công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành toàn bộ trong tháng 8/2026. Đồng thời, chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát để sớm triển khai thi công trên thực địa.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 8.

Mục tiêu cao nhất được đề ra là phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán năm 2027, mang lại diện mạo đô thị khang trang, hiện đại và giải tỏa hoàn toàn nỗi lo ùn tắc cho người dân khi ra vào cửa ngõ Quy Nhơn.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 9.

Trước đó tháng 4/2025, chủ trương đầu tư mở rộng và cải tạo nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đã từng được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt với kinh phí hơn 510 tỷ đồng cho dự án mở rộng, cải tạo (giai đoạn 1, chưa bao gồm chi phí xây dựng cầu vượt).

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 10.

Theo quy mô thiết kế, dự án sẽ tiến hành tăng bán kính cong tại nhánh rẽ phải từ đường Trần Hưng Đạo vào đường Đống Đa. Đồng thời dịch chuyển đảo vòng xuyến hiện hữu về phía Đông Bắc và mở rộng bán kính đảo.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 11.

Bên cạnh đó, mặt cắt ngang đường Trần Hưng Đạo tại nút giao với đường Nguyễn Tất Thành có tuyến đường sắt đi qua sẽ được mở rộng từ 19-22m, nâng quy mô từ 4 lên 6 làn xe cơ giới.

Toàn cảnh nút giao ùn tắc bậc nhất Quy Nhơn được đề xuất làm cầu vượt- Ảnh 12.

Ngã 5 Đống Đa là một trong những khu vực có mật độ giao thông đông đúc nhất trên địa bàn Quy Nhơn (Gia Lai). Đây là khu vực nằm trên tuyến QL19 kết nối với cảng Quy Nhơn nên lượng xe container, xe tải trọng lớn đi qua đây rất lớn. Cùng với đó là tồn tại nhiều điểm giao cắt đồng mức, gây xung đột dòng phương tiện khi người dân lưu thông từ nhiều hướng. Nhất là phương tiện đi từ cảng lên hướng các đường Hoa Lư, Võ Nguyên Giáp và từ hướng đường Võ Nguyên Giáp qua Đống Đa.

Theo Nguyễn Gia/VTC News

VTC News

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