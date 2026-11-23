Vào lúc 8h sáng nay (23/11), UBND TPHCM công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM (phường An Khánh).

Đến năm 2030 TPHCM là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo.

Nội dung công bố tập trung vào các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể TPHCM đã được phê duyệt tại Quyết định 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026.

Hướng tới đô thị toàn cầu, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới

Theo Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, hướng tới khoảng năm 2125 nhằm bảo đảm tính kế thừa, khả năng thích ứng và dư địa phát triển trước các biến động về kinh tế, công nghệ, dân số, biến đổi khí hậu và phương thức tổ chức không gian đô thị.

Theo đó, quy hoạch sẽ phát triển TPHCM theo ba giai đoạn, thể hiện quá trình nâng tầm vị thế từ đô thị nổi trội của Đông Nam Á, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, trước khi vươn tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới trong dài hạn.

Theo lộ trình, đến năm 2030, TPHCM là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, logistics và hội nhập quốc tế; có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2075 và xa hơn, TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại.

Đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có đời sống văn hóa xã hội đặc sắc, chất lượng sống cao.

Đến năm 2075 và xa hơn, TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển hàng đầu thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Trong quy hoạch mới, TPHCM phát triển theo mô hình “siêu đô thị đa cực, đa trung tâm”, chuyển từ cấu trúc cộng gộp sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế. Để quản trị hiệu quả trên địa bàn rộng lớn, quy hoạch chia TPHCM thành 5 cực động lực phát triển, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển dựa trên đặc thù và mật độ dân số.

5 cực động lực phát triển

Cực lõi trung tâm tập trung tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm, là trung tâm tài chính quốc tế, quản trị, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, công viên chuyên đề tầm cỡ quốc tế và kinh tế sáng tạo; ưu tiên tái thiết, bảo tồn di sản.

Cực đổi mới sáng tạo phía Đông, Đông Bắc sẽ kết nối Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Bình Dương, Tân Uyên với sân bay Long Thành, tập trung công nghệ cao, AI, bán dẫn và giáo dục đại học.

Cực công nghiệp - logistics phía Bắc phát triển tại Bến Cát, Bàu Bàng và vùng phụ cận, chuyển các khu công nghiệp (KCN) đơn chức năng thành hệ sinh thái công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ thế hệ mới.

TPHCM sẽ chia thành 5 cực động lực phát triển.

Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam kết nối Châu Đức, Long Sơn, Phú Mỹ, Vũng Tàu và Cần Giờ, phát huy thế mạnh cảng biển, logistics, hàng hải, thương mại tự do và năng lượng sạch.

Cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây sẽ phát triển các khu đô thị đồng bộ, trung tâm đào tạo và y tế chuyên sâu, triển lãm và dịch vụ cao cấp, giảm áp lực hạ tầng cho khu vực lõi TPHCM.

5 trung tâm vệ tinh

Côn Đảo sẽ phát triển du lịch sinh thái biển đảo, di sản, nghiên cứu khoa học gắn với bảo tồn thiên nhiên…

Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm làm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ biển, thể thao và chăm sóc sức khỏe…

Hóc Môn - Củ Chi là đô thị sinh thái, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa - lịch sử

Bàu Bàng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị công nghiệp thế hệ mới

Tân Uyên - Bắc Tân Uyên làm dịch vụ công nghiệp, logistics, đô thị đại học, đô thị sinh thái dọc Vành đai 4 và ven sông Đồng Nai.

10 vùng phát triển

Vùng lõi đô thị - tài chính - quản trị - di sản có diện tích khoảng 17.000 - 17.500 ha là trung tâm chính trị, hành chính, tài chính, thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp và công viên chuyên đề, văn hóa, lịch sử, giáo dục, y tế và đối ngoại của TPHCM, tập trung tại khu trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu, khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm... và hai bờ sông Sài Gòn đoạn trung tâm.

Vùng lõi đô thị - tài chính - quản trị - di sản có diện tích khoảng 17.000 - 17.500 ha tập trung tại khu trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu.

Vùng đổi mới sáng tạo phía Đông có diện tích khoảng 42.900 - 43.300 ha là vùng đô thị động lực phía Đông Bắc; trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số của TPHCM, đồng thời là đầu mối liên kết với Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.

Vùng Tây - Tây Nam có diện tích khoảng 83.200 - 83.600 ha là cửa ngõ kết nối Thành phố với Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển các chức năng logistics, thương mại, công nghiệp đảm bảo các tiêu chí môi trường đô thị, y sinh, y tế, giáo dục - đào tạo, dịch vụ và đô thị sinh thái.

Vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Bắc rộng khoảng 160.000 - 160.400 ha là hậu phương sản xuất hiện đại và cửa ngõ liên kết vùng phía Bắc của TPHCM; tập trung công nghiệp công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghiệp xanh, logistics, dịch vụ kỹ thuật, đô thị thông minh và đào tạo nhân lực.

Vùng sinh thái và dự trữ phát triển rộng 130.200 - 131.000 ha gồm tiểu vùng ở phía Bắc, Tây Bắc và tiểu vùng phía Đông Nam TPHCM là vùng cân bằng sinh thái; bảo vệ nguồn nước, rừng, đa dạng sinh học, nông nghiệp công nghệ cao; và quỹ đất dự trữ dài hạn của TPHCM.

Vùng phía Tây Bắc và phía Nam có quy mô diện tích khoảng 18.100 - 18.500 ha gồm tiểu vùng phía Tây Bắc Hóc Môn - Củ Chi kết nối với cửa ngõ phía Tây Bắc của đô thị trung tâm và tiểu vùng phía Nam Nhà Bè - Hiệp Phước kết nối với cửa ngõ phía Nam của đô thị trung tâm.

Vùng sinh thái biển Cần Giờ là không gian sinh thái biển đặc thù, cửa ngõ hướng biển và trung tâm kinh tế biển của TPHCM.

Vùng sinh thái biển Cần Giờ có diện tích khoảng 71.900 - 72.300 ha là không gian sinh thái biển đặc thù, cửa ngõ hướng biển và trung tâm kinh tế biển của TPHCM, gắn với rừng ngập mặn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kinh tế biển, cảng, logistics, hậu cần nghề cá và nghiên cứu biển.

Vùng cảng biển - logistics - công nghiệp - năng lượng có diện tích khoảng 99.400 - 99.800 ha là vùng động lực kinh tế phía Đông Nam, cửa ngõ giao thương quốc tế và trung tâm liên kết chuỗi sản xuất - logistics - cảng biển của TPHCM với vùng Đông Nam Bộ, và mạng lưới kinh tế quốc tế.

Vùng du lịch biển Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Bình Châu rộng khoảng 45.700 - 46.100 ha là vùng đô thị - du lịch - dịch vụ biển và sinh thái ven biển trọng điểm, giữ vai trò cửa ngõ du lịch hướng biển và trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biển của TPHCM.

Đặc khu Côn Đảo rộng 7.500 - 8.100 ha là không gian biển đảo đặc thù, kết hợp đô thị sinh thái - di sản - du lịch - quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch trải nghiệm phát huy văn hóa địa phương, có vai trò là điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử có ý nghĩa quốc gia và định hướng vươn tầm quốc tế.