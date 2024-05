Về tiện ích, Đông Hải có khu trung tâm thương mại đại siêu thị Big C (nay gọi là Go!) có quy mô 3 ha và được đầu tư 400 tỷ đồng. Vào thời điểm được xây dựng, big C là trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại bậc nhất ở Thanh Hóa.