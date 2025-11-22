Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa

22-11-2025 - 15:25 PM | Xã hội

Căn biệt phủ 4.000 m² tọa lạc tại khu dân cư Thới An, phường Thới An, quận 12 (cũ) của vợ chồng Mailisa một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Hai vợ chồng Mailisa trước đó đã từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội bởi lối sống xa hoa, đặc biệt, căn biệt phủ 4.000 m² tọa lạc tại khu dân cư Thới An, phường Thới An, quận 12 (cũ) cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi sự việc xảy ra. Đây là nơi vợ chồng bà Mailisa thường xuyên sinh sống.

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 1.

Căn biệt phủ được xây dựng trên mảnh đất 4.000 m2 (Ảnh: Dân Trí)

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 2.

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 3.

Phong cách đậm chất Á Đông của căn biệt phủ (Ảnh: Dân Trí)

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 4.

(Ảnh: Dân Trí)

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 5.

(Ảnh: Dân Trí)

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 6.

Căn biệt phủ khi đã lên đèn (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, căn biệt phủ này gồm rất nhiều dãy nhà ngang dọc bề thế theo phong cách Á Đông với nguyên vật liệu chủ yếu bằng gỗ, chạm trổ nhiều chi tiết tinh xảo. Phía bên trong nhà, khuôn viên có nhiều tiểu cảnh như hồ cá, cây cối lạ mắt. Nội thất bên trong nhà cũng cho thấy sự đầu tư của gia chủ với nhiều món đồ toát lên sự xa hoa.

Tại bữa tiệc tân gia nhà mới, vợ chồng Mailisa một lần nữa phô bày sự giàu có với dàn siêu xe sang chảnh.

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 7.

Bữa tiệc tân gia xa hoa

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 8.

Ngoài cổng chất đầy hoa tươi chúc mừng

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 9.

Dàn siêu xe kín sân

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 10.

Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa- Ảnh 11.

Trước đó, vào sáng 13/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương đã phong tỏa và khám xét biệt phủ này. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành trên cả nước. Công an thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, gồm có ông Hoàng Kim Khánh (chồng của bà Mai), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Theo đó, từ sự tin tưởng của khách hàng trong nước, các đối tượng đã bán mỹ phẩm với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Tư

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu

Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu Nổi bật

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12 Nổi bật

CLIP: Cận cảnh dỡ từng mái tôn, viên ngói cứu người dân trong lũ dữ

CLIP: Cận cảnh dỡ từng mái tôn, viên ngói cứu người dân trong lũ dữ

13:18 , 22/11/2025
Những bức ảnh chấn động của vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisia trước khi bị bắt

Những bức ảnh chấn động của vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisia trước khi bị bắt

12:37 , 22/11/2025
Cảnh tượng không thể tin nổi dọc bãi biển đẹp nhất Nha Trang

Cảnh tượng không thể tin nổi dọc bãi biển đẹp nhất Nha Trang

11:52 , 22/11/2025
Truy nã Đặng Trung Hiếu sinh năm 2005

Truy nã Đặng Trung Hiếu sinh năm 2005

11:25 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên