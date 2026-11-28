Nửa đời người hào phóng với người khác, nhưng lại quá tiết kiệm với chính mình

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là một người phụ nữ biết vun vén. Tôi không mua sắm tùy hứng, không chạy theo hàng hiệu, cũng hiếm khi tiêu tiền cho những thú vui cá nhân. Mỗi tháng nhận lương, việc đầu tiên tôi làm là tính xem gia đình cần bao nhiêu, con cái phải đóng những khoản gì, cha mẹ có cần hỗ trợ thêm không.

Tôi có thể không ngần ngại bỏ ra vài triệu đồng cho một khóa học của con, nhưng lại suy nghĩ rất lâu trước một chiếc áo khoác mình thích. Tôi sẵn sàng mua những món đồ tốt cho người thân, còn bản thân thì thường chọn thứ vừa đủ dùng, thậm chí cố sử dụng thêm vài năm dù đã cũ.

Mỗi lần muốn mua gì đó cho riêng mình, tôi đều có lý do để trì hoãn.

"Đợi tháng sau cũng được"

"Chiếc này vẫn còn dùng tốt"

"Tiền ấy để dành cho con thì hơn"

Những câu nói ấy lặp đi lặp lại đến mức tôi không còn nhận ra mình đang đối xử khắt khe với bản thân như thế nào.

Tôi từng tin rằng một người phụ nữ tốt phải biết hy sinh. Càng ít đòi hỏi cho bản thân, càng dành nhiều cho gia đình thì càng đáng quý.

Nhưng rồi tôi nhận ra, có một ranh giới rất mong manh giữa tiết kiệm và bỏ quên chính mình.

Điều đáng buồn không phải là tôi không có tiền để mua những thứ mình thích. Mà là ngay cả khi có đủ khả năng, tôi vẫn cảm thấy mình không nên tiêu.

Chỉ đến khi sức khỏe lên tiếng, tôi mới hiểu tiền bạc thực sự để làm gì

Một mùa thu, sau nhiều tháng làm việc quá sức, thức khuya và liên tục bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi, tôi phải nhập viện.

Nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên tôi có đủ thời gian để nghĩ về cách mình đã sống suốt những năm qua.

Tôi nhớ rõ những khoản tiền từng dành cho gia đình: học phí của con, những lần mua sắm đồ đạc, những dịp lễ Tết biếu cha mẹ. Nhưng khi tự hỏi lần gần nhất mình làm điều gì đó chỉ để bản thân vui vẻ là khi nào, tôi lại không thể nhớ nổi.

Tôi đã chăm chỉ kiếm tiền, chăm chỉ tiết kiệm, chăm chỉ hoàn thành trách nhiệm. Chỉ có việc chăm sóc chính mình là luôn bị xếp xuống cuối cùng.

Sau lần ấy, tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi mua một chiếc ghế massage để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tôi đăng ký một lớp cắm hoa, điều mình từng thích từ rất lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện vì nghĩ đó là khoản chi không cần thiết.

Tôi cũng bắt đầu mua những bộ quần áo thật sự phù hợp, thay vì chỉ chọn vì chúng đang giảm giá.

Những thay đổi ấy không khiến cuộc sống của tôi trở nên xa hoa. Nhưng chúng đem lại một cảm giác mà trước đây tôi hiếm khi có được: Cảm giác mình cũng quan trọng.

Tôi nhận ra, đôi khi điều khiến một người phụ nữ hạnh phúc không phải là được sở hữu một món đồ đắt tiền, mà là có thể tự quyết định sử dụng số tiền mình làm ra mà không phải liên tục cảm thấy áy náy.

Càng trưởng thành, tôi càng hiểu không phải cứ tiêu ít tiền là sống khôn ngoan

Có người từng hỏi tôi: "Trước đây chị luôn nói phải tiết kiệm, sao bây giờ lại khuyên phụ nữ nên tiêu tiền cho bản thân?".

Tôi nghĩ hai điều ấy không hề mâu thuẫn.

Tôi vẫn tin vào giá trị của tiết kiệm. Ở tuổi trung niên, khi trách nhiệm gia đình còn nhiều và tuổi nghỉ hưu ngày một gần, việc có một khoản dự phòng và tích lũy dài hạn càng quan trọng.

Nhưng tôi không còn cho rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải từ chối mọi nhu cầu của bản thân.

Một chiếc túi đắt tiền mua chỉ để người khác ngưỡng mộ có thể không đáng. Nhưng một đôi giày tốt, giúp mình đi lại thoải mái mỗi ngày, lại là khoản chi hợp lý.

Một bữa tiệc xã giao tốn kém có thể khiến tôi tiếc tiền. Nhưng một buổi chiều ngồi uống trà, đọc sách hoặc gặp người bạn thân sau những ngày làm việc căng thẳng lại đem đến niềm vui rất thật.

Ngày trẻ, tôi thường quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về những món đồ mình mua. Bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của chính mình khi sử dụng chúng.

Tôi không cần một tủ quần áo đầy ắp, chỉ cần vài bộ thật vừa vặn. Không cần những chuyến du lịch xa hoa, chỉ cần thỉnh thoảng được đến một nơi mình thích. Không cần mua sắm liên tục để thấy vui, nhưng cũng không muốn sống cả đời trong tâm thế phải nhịn mọi thứ.

Hóa ra, trưởng thành về tài chính không đơn thuần là kiếm được bao nhiêu tiền hay giữ lại được bao nhiêu. Đó còn là khả năng hiểu điều gì thực sự có giá trị với cuộc sống của mình.

Phụ nữ trung niên không nên đợi đến khi mọi người đủ đầy mới nghĩ cho bản thân

Tôi từng nghĩ phải chờ đến khi con cái trưởng thành, cha mẹ không còn cần hỗ trợ, gia đình có đủ khoản tiết kiệm thì mình mới có thể thoải mái sống cho bản thân.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rằng cuộc sống hiếm khi có một thời điểm mọi thứ hoàn toàn đủ đầy.

Con học xong sẽ đến chuyện lập nghiệp, cưới hỏi. Nhà cửa sửa sang xong lại có những khoản phát sinh khác. Hết nỗi lo này sẽ xuất hiện một trách nhiệm mới.

Nếu cứ đợi đến khi không còn điều gì phải lo, có lẽ chúng ta sẽ chờ rất lâu.

Vì thế, tôi bắt đầu dành một phần nhỏ trong thu nhập cho những nhu cầu riêng, sau khi đã cân đối chi tiêu gia đình và các khoản tích lũy cần thiết.

Có tháng, đó chỉ là một cuốn sách, một hộp kem dưỡng da tay hay một bữa ăn ngon. Có tháng, tôi dành tiền cho việc học thêm điều gì đó hoặc chăm sóc sức khỏe.

Tôi không đặt ra yêu cầu phải tiêu hết số tiền ấy. Điều quan trọng là tôi cho phép bản thân có một khoản riêng, không phải phần tiền còn thừa sau khi đã lo cho tất cả mọi người.

Tôi vẫn là một người mẹ, một người vợ, một người con với những trách nhiệm không thay đổi. Nhưng tôi không muốn những vai trò ấy khiến mình quên mất rằng trước hết, tôi cũng là một con người có nhu cầu, sở thích và những mong muốn riêng.

Ở tuổi trung niên, phụ nữ đôi khi không thiếu tiền bằng thiếu sự cho phép dành tiền cho chính mình.

Chúng ta quen nói với con rằng hãy theo đuổi điều con thích, quen khuyên người thân giữ gìn sức khỏe, quen dành những thứ tốt nhất cho người mình yêu thương. Nhưng lại ít khi tự hỏi bản thân có đang sống vui vẻ và thoải mái hay không.

Giờ đây, tôi không còn tự hào chỉ vì mình đã nhịn mua thêm được một món đồ hay tiết kiệm thêm được một khoản tiền nhỏ.

Tôi tự hào hơn khi biết cân bằng giữa trách nhiệm và mong muốn, giữa tích lũy cho tương lai và chăm sóc cuộc sống hiện tại.

Sau cùng, tiền bạc không chỉ có ý nghĩa khi nằm yên trong tài khoản. Nó còn có giá trị khi giúp chúng ta sống khỏe mạnh hơn, học hỏi thêm, có những trải nghiệm đáng nhớ và bớt đi một chút mệt mỏi trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ trưởng thành là học cách hy sinh những điều mình muốn để dành phần tốt đẹp cho người khác. Nhưng đi qua gần nửa đời người, tôi mới hiểu rằng trưởng thành còn là biết đối xử tử tế với chính mình.

Không phải bằng cách tiêu thật nhiều tiền, mà bằng việc không còn mặc định rằng bản thân luôn phải nhận phần ít nhất.

Bởi suy cho cùng, chúng ta chăm chỉ làm việc, tiết kiệm và tích lũy suốt nhiều năm cũng là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và trong cuộc sống tốt đẹp ấy, nhất định phải có chỗ cho chính mình.