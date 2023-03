Tôi đi soi giá ô tô ở Thái: Cũng chẳng rẻ hơn là mấy, có xe còn đắt hơn ở Việt Nam

Đến triển lãm Bangkok International Motor Show 2023, ngoài những mẫu xe mới, các thương hiệu ô tô cũng đem đến những sản phẩm chiến lược trong dải sản phẩm để khách hàng dễ tham khảo. Tại đây, giá bán của những mẫu xe cũng được công khai và trong có rất nhiều cái tên phổ biến tại thị trường Việt Nam.

Dưới đây, hãy cùng điểm qua một vài mẫu xe cùng được bán ở cả 2 thị trường Việt Nam và Thái Lan để xem giá bán chênh lệch ra sao nhé.

Mitsubishi Xpander

Vua phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam luôn có doanh số ấn tượng và luôn nằm trong Top 10 mẫu xe bán chạy hàng tháng. Ở Thái Lan, mẫu xe này có 2 phiên bản với giá khởi điểm 799.000 baht (tương đương 551 triệu đồng), thấp hơn 47 triệu đồng so với phiên bản cùng trang bị Xpander AT tại Việt Nam. Nếu so sánh phiên bản cao cấp nhất, giá Mitsubishi Xpander AT Premium (658 triệu đồng) tại Việt Nam cao hơn 41 triệu đồng so với bản GT của Thái Lan.

Suzuki XL7

Đối thủ của Xpander, Suzuki XL7 cũng có giá rẻ hơn tương đối tại xứ sở Chùa Vàng. Theo đó, một chiếc Suzuki XL7 phiên bản GLX tại Thái có giá quy đổi khoảng 560 triệu đồng, trong khi ở Việt Nam số tiền khách hàng phải bỏ ra là 609 triệu đồng.

Honda City

Honda City cũng là một trong những mẫu xe có doanh số tốt tại thị trường Việt Nam, trong đó phiên bản L nhận được nhiều sự quan tâm với giá bán 569 triệu đồng. Tuy nhiên nếu so với phiên bản tương đương ở Thái Lan (SV), số tiền khách hàng nơi đây bỏ ra chỉ khoảng 458 triệu đồng, thấp hơn 111 triệu đồng so với City L tại Việt Nam.

Toyota Veloz Cross

Tại thị trường Thái Lan, phiên bản cao cấp nhất của Toyota Veloz có giá 875.000 baht (tương đương 603 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Toyota Veloz Cross CVT Top của Việt Nam có giá 698 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross cũng có giá chênh lệch khá lớn giữa hai thị trường Việt Nam và Thái Lan. Với phiên bản cao cấp 1.8HEV, khách hàng Việt phải bỏ ra số tiền 955 triệu đồng để sở hữu. Nếu đem so sánh với phiên bản HEV Premium Safety ở Thái Lan, số tiền khách hàng bỏ ra rơi vào khoảng 829 triệu đồng, thấp hơn 126 triệu đồng.

Mazda2

Tại Việt Nam, phiên bản Mazda2 Sport 1.5L Premium rất hiếm khi được bắt gặp trên đường bởi mức giá 619 triệu đồng có phần hơi cao so với những mẫu xe cùng phân khúc. Tuy nhiên, đối chiếu sang phiên bản XDL Sport trên đất Thái, mức giá quy đổi chỉ 550 triệu đồng có thể được coi là "vừa miếng".

Mazda CX-5

Mazda CX-5 là ngoại lệ đầu tiên trong danh sách khi có giá bán tại thị trường Việt Nam lại rẻ hơn so với xứ Chùa Vàng. Cụ thể, phiên bản Mazda CX-5 2.0 Premium ở Việt Nam có giá 919 triệu đồng, trong khi phiên bản 2.0 S của Thái Lan có giá quy đổi 930 triệu đồng.

Mazda CX-8

Tương tự CX-5, giá bán của Mazda CX-8 không chênh lệch quá nhiều giữa hai thị trường nhưng lợi thế một lần nữa quay về với xứ Chùa Vàng. Tại Việt Nam, Mazda CX-8 phiên bản 2.5L Luxuy có giá 1,079 tỷ đồng. Trong khi CX-8 2.5 S ở Thái Lan lại có giá 1,067 tỷ đồng.

MG ZS

Trái ngược thị trường Việt Nam, thương hiệu MG được phủ sóng khá rộng rãi ở Thái Lan, đi cùng giá bán cũng hấp dấn không kém. Tại Việt Nam, để sở hữu phiên bản "full option", người Việt phải chi ra số tiền 628 triệu đồng. Nhưng muốn làm điều tương tự ở Thái Lan, khách hàng chỉ phải bỏ ra số tiền quy đổi 550 triệu đồng, rẻ ngang Toyota Vios E CVT đời mới.

Kia Carnival

Những thương hiệu đến từ Hàn Quốc có doanh số khá khiêm tốn và dải sản phẩm không quá đa dạng ở Thái Lan, tiêu biểu như Kia. Tại triển lãm BIMS 2023, thương hiệu Hàn Quốc chỉ đem tới duy nhất mẫu MPV Kia Carnival, tuy nhiên giá bán của mẫu xe này không hề dễ chịu. Cụ thể, phiên bản rẻ nhất của Carnival tại Thái Lan là 2,234 triệu baht (tương đương 1,541 tỷ đồng). Trong khi đó, khách hàng Việt chỉ phải bỏ ra số tiền 1,289 tỷ đồng.