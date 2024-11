Tối giản với Zenbook S Series để có một cuộc sống tinh gọn, tự do và toàn vẹn

Zenbook S Series đột phá từ những nhu cầu quan trọng nhất của người dùng

Nếu bạn là một "digital normad" (dân du mục kỹ thuật số), doanh nhân thường xuyên công tác, dân văn phòng hay di chuyển hay đơn giản là người lựa chọn lối sống tự do di chuyển và làm việc remote từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, hẳn hơn ai hết bạn sẽ rất rõ được tầm quan trọng của một chiếc laptop tinh gọn nhưng toàn năng để giải phóng bạn khỏi mọi điểm giới hạn của chiếc bàn giấy thông thường.

Zenbook S Series là một công cụ giải phóng toàn năng để mang lại cho bạn sự tự do đúng nghĩa. Tự do của hành trang gọn nhẹ để bạn di chuyển thoải mái, tự do của việc không phụ thuộc vào nguồn điên hay cổng kết nối, tự do của việc không giới hạn không gian làm việc cũng như tác vụ công việc nào.

Nội lực mạnh mẽ giải quyết được mọi tác vụ

Zenbook S Series luôn được trang bị các bộ vi xử lý hàng đầu mới nhất qua từng dòng sản phẩm. Hiển nhiên, trước sự đổ bộ mạnh mẽ của AI, các dòng Zenbook S Series mới nhất cũng không thể bỏ qua công nghệ mới nhất này. Cụ thể, như với dòng Zenbook S 14 mới, máy được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra 7 Series 2 mới nhất với thiết kế hệ thống trên chip (SoC). Thiết kế SoC giúp giảm 27% kích thước bo mạch chủ để tăng hiệu suất làm mát tổng thể. Với RAM nhanh lên đến 32 GB và SSD PCIe® 4.0 lên đến 1 TB, bộ xử lý có TDP lên đến 28W và 120 TOPS cho các ứng dụng AI cập nhật nhất.

Chip AI Intel Core Ultra 7 Series 2 cũng mang đến sự tối ưu đáng kinh ngạc về hiệu suất tiêu thụ điện năng, mang đến thời gian sử dụng tới 27 giờ hoặc cả ngày làm việc với viên pin dung lượng 72 Wh. Zenbook S 14 đảm bảo khả năng hoạt động độc lập cả ngày mà không cần cắm sạc

Là dòng laptop Copilot+ PC tiên phong trang bị chip AI Intel Core Ultra 7 Series 2 mới tại thị trường Việt nam , Zenbook S 14 mang đến các trải nghiệm AI như trả lời câu hỏi và tạo hoặc tóm tắt nội dung tức thì, đảm bảo cuộc gọi video chất lượng vượt trội, tạo phụ đề theo thời gian thực cho video bạn đang xem, tạo video tự động dễ dàng, tự động sắp xếp và tìm kiếm hình ảnh và video trong StoryCube, tự xóa nền ảnh loại bỏ các chi tiết thừa ,…

Tinh hoa của thiết kế mỏng nhẹ, thanh lịch

Dù liên tục cải tiến chất liệu và độ tinh xảo, dòng sản phẩm Zenbook S Series luôn được gắn với Zen DNA ban đầu, đó là độ mỏng và nhẹ. Hãng liên tục cải thiện 2 yếu tố này và mang lại những sản phẩm mỏng bậc nhất trong phân khúc. Như Zenbook S 13 2024 chỉ nặng 1kg và 1cm, hoặc Zenbook S 14 2024 nặng 1.2kg và mỏng 1.1cm. Sự mỏng nhẹ của ZenBook S không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng, mà còn tạo nên một biểu tượng của sự hiện đại và phong cách. Không chỉ "gọt mỏng" phần thân máy, Asus còn là hãng tiên phong trong việc tích hợp viền màn hình siêu mỏng cho cả 4 cạnh. Thế hệ Zenbook từ năm 2018 đã được cắt gọn phần viền màn hình, giúp cho kích thước của chúng được giảm một "size".

Zenbook S 14 sử dụng chất liệu phủ ASUS Ceraluminum™ độc quyền, mang lại cả độ bền và thiết kế đẹp mắt. Đây là dòng vật liệu được sử dụng trên Zenbook S 13 thế hệ trước nhưng được cả tiến hơn về màu sắc, kết cấu và độ cứng.

Là dòng máy laptop văn phòng cao cấp, máy tập trung vào tính di dộng tối ưu với độ mỏng chỉ 1.1cm và trọng lượng chỉ 1.2kg. Máy đạt độ mỏng nhẹ tuyệt đối này nhờ sử dụng kỹ thuật CNC tiên tiến tạo ra thiết kế nguyên khối cũng lưới tản nhiệt hình học độc quyền phía trên bàn phím.

"Tạm biệt" sự phụ thuộc và ổ điện và các thiết bị hỗ trợ kết nối rườm rà

Mỏng - nhẹ nhưng không đánh đổi bất cứ yếu tố nào, các dòng Zenbook S Series đều mang đến sự tối ưu đáng kinh ngạc về hiệu suất tiêu thụ điện năng, mang đến thời gian sử dụng pin dài lâu. Zenbook S Series mang lại sự tự do về không gian làm việc dù là ở quán cafe, sân bay, hay ngoài thiên nhiên, điển hình như với dòng Zenbook S 14 máy đạt tới 27 giờ sử dụng hoặc cả ngày làm việc với viên pin dung lượng 72 Wh.

Tất cả các dòng Zenbook S Series mới siêu mỏng nhẹ đều có đầy đủ các cổng I/O, bao gồm hai Thunderbolt™ 4, một USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI® 2.1 và một giắc cắm kết hợp âm thanh. WiFi 7 với chứng nhận ASUS WiFi Master Premium đảm bảo kết nối nhanh nhất và đáng tin cậy nhất.