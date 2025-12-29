Tội phạm mạng gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng giai đoạn 2020-2025

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Báo CAND

Ngày 29/12, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nhấn mạnh, trong những năm gần đây, nhất là kể từ sau đại dịch COVID-19, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã và đang ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới tình hình an ninh trật tự ở Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2022 đến tháng 10/2025, trên phạm vi toàn quốc xảy ra khoảng 17.200 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hàng trăm nghìn nạn nhân.

Trước những thách thức lớn và cấp bách đang đặt ra, hội thảo khoa học càng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước thành những luận cứ khoa học và giải pháp thực tiễn, là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ thực tiễn cùng trao đổi, thảo luận, bổ sung kiến nghị, giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tham luận tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 đã xảy ra 24.295 vụ, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Hầu hết tội phạm lừa đảo gia tăng theo hằng năm, nhưng riêng năm 2025, tội phạm lừa đảo đã được kéo giảm hơn 20%. Các đối tượng tận dụng công nghệ mới như: Trí tuệ nhân tạo (AI), tài khoản mạng xã hội với danh tính ảo, tiền điện tử; lợi dụng chủ trương, chính sách, công tác quản lý nhà nước, tình hình chính trị - kinh tế - xã hội để xây dựng các kịch bản lừa đảo đánh đúng vào tâm lý của bị hại. Các vụ lừa đảo trực tuyến không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tác động đến tình hình an ninh tài chính, an ninh kinh tế và suy giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền và môi trường số.

Tuy lực lượng Công an đã thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, nhưng tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân, trong đó do lợi nhuận siêu lớn, rủi ro thấp nên các đối tượng bất chấp pháp luật, ngày càng mở rộng, hình thành các "tập đoàn lừa đảo" mở rộng đến tất cả các nước trên thế giới.

Các đại biểu dự hội thảo - Ảnh: Báo CAND

Tại hội thảo, Cục Cảnh sát hình sự đề ra một số giải pháp với mục đích triệt để truy vết, phong tỏa, thu hồi tài sản mà tội phạm lừa đảo chiếm đoạt, không để số tiền phạm pháp chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam…

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, cần quán triệt và thực hiện quyết liệt tinh thần "5 đẩy mạnh" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn; đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước; đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng; đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Tinh thần "5 đẩy mạnh" là lời kêu gọi hành động chung để Công ước Hà Nội thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung trong công tác đấu tranh với tội phạm mạng nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng.