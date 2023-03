Tối ưu quy trình cho vay tại các tổ chức tài chính với giải pháp số từ Newgen và FPT IS

Hiện nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, thị trường tín dụng tại Việt Nam cũng đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Điều này đặt ra nhiều thách thức cạnh tranh đối với các tổ chức tài chính khi phải thích nghi với những thay đổi về thói quen khách hàng, sự phát triển vũ bão về công nghệ thông tin... Thêm vào đó, việc gia nhập mạnh mẽ của các công ty fintech, các tổ chức cung cấp dịch vụ phi tài chính vào thị trường cho vay với các phương thức hoạt động mới dựa trên công nghệ cũng gây áp lực không nhỏ cho các tổ chức tài chính trong việc chuyển đổi phương thức vận hành.

Trước thực tế đó, các chuyên gia từ Newgen đã đề xuất nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức tài chính thiết lập quy trình cho vay trên nền tảng số. Với bài chia sẻ “Định nghĩa mới về quy trình cho vay số với nền tảng low code”, ông Swaminathan Ganesan - Giám đốc tư vấn kinh doanh, APAC & AZ Newgen Software - đã khẳng định vai trò quan trọng của các công ty fintech trong quá trình chinh phục khách hàng thời đại số. Chuyển đổi số tạo lợi thế vượt trội cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phục vụ đối tượng khách hàng thuộc Gen Y, Gen Z - đối tượng có nhu cầu sử dụng các hình thức thanh toán nhiều nhất hiện nay. Thêm vào đó, thông qua công nghệ, doanh nghiệp có thể sáng tạo các cải tiến đáp ứng những kỳ vọng ngày một cao của khách hàng hiện nay.

Hiện nay, Newgen đang cung cấp giải pháp khởi tạo khoản vay được xây dựng trên NewgenONE - nền tảng chuyển đổi số dựa trên điện toán đám mây và low code. Các giải pháp của NewgenONE mang đến cho doanh nghiệp sự linh hoạt và khả năng thích ứng để đảm bảo hoạt động vận hành. Giải pháp cho phép tổ chức mở rộng phạm vi phục vụ cho tất cả các loại khoản vay, bao gồm bán lẻ, cho vay vi mô, SME, cho vay thương mại, kiều hối và tài trợ thương mại. Hơn nữa, giải pháp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định, hợp lý hóa các quy trình cho vay của tổ chức bằng cách kết nối hoạt động của khối đảm bảo và khối công nghệ, đồng thời hợp nhất các đơn vị trung gian, hỗ trợ của doanh nghiệp.

Về phía FPT IS, thông qua bài chia sẻ “Kích hoạt tăng tốc quy trình xử lý khoản vay bằng công nghệ số”, ông Trần Anh Tuấn - Chuyên gia tư vấn cấp cao Khối Tài chính - Ngân hàng - đưa ra nhiều đề xuất áp dụng công nghệ trong giao dịch cho vay. “Thấu hiểu các thách thức đặt ra từ thị trường, FPT IS đã và đang phát triển nhiều giải pháp số, tập trung thúc đẩy số hóa những cấu phần quan trọng trong vòng đời xử lý khoản vay như: Hệ thống xử lý tài liệu khoản vay trên nền tảng số, Hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp, Hệ thống quản lý hồ sơ. Các giải pháp Made by FPT bao gồm: Nền tảng tích hợp, quản lý và khai thác dữ liệu - FPT.dPlat, Nền tảng số hóa quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ - FPT Digital Onboarding, Chữ ký số từ xa - FPT.eSign, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Nền tảng tự động hóa quy trình bằng robot - akaBot… đã và đang tạo xung lực quan trọng cho doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng bứt phá trong cuộc đua chuyển đổi số”.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) là một trong những khách hàng của FPT IS triển khai thành công và chính thức sử dụng các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu lớn trong quy trình cho vay. Ứng dụng công cụ tìm kiếm thông minh - Smart Search, TPBank đã tạo bước đột phá trong công tác thẩm định khi hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm nội dung, thêm bớt tài liệu và nhu cầu chỉ tiêu tìm kiếm, mở trực tiếp tài liệu trên hệ thống ECM của TPBank. Thêm vào đó, công cụ Customer Churn - Mô hình dự báo khả năng khách hàng rời sản phẩm/dịch vụ giúp ngân hàng này có cái nhìn đa chiều và tổng quan hơn về hành vi khách hàng, đưa ra phương án thích hợp để giảm thiểu số lượng khách hàng có khả năng rời bỏ đối với dịch vụ thẻ tín dụng và Ebank.

Với hơn 28 năm kinh nghiệm đồng hành cùng ngành Tài chính - Ngân hàng, thấu hiểu và giải quyết trọn vẹn nhiều bài toán trọng điểm của ngành, kết hợp cùng Newgen, FPT IS kỳ vọng sẽ tiếp tục song hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa quy trình giao dịch tài chính, biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh.