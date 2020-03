Tổng công ty Đức Giang (MGG): Lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga, Mỹ, Canada

Tổng Công ty Đức Giang (mã chứng khoán MGG) công bố tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Trong đó, báo cáo của Ban điều hành cho biết, tổng doanh thu năm 2019 đạt 3.157 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2018. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu cũng tăng trưởng 1%, lên 117 triệu USD. Lợi nhuận cả năm đạt 48,1 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được năm 2018.

Báo cáo cho biết năm 2019 Tổng công ty đã giảm kinh doanh khác để tập trung vào kinh doanh cốt lõi là thời trang, đặc biệt là các hợp đồng lớn. Đồng thời kiểm soát các vệ tinh tốt hơn, giảm lượng hàng tái chế. Ngoài ra Tổng công ty cũng có chế độ giảm giờ làm việc, nghỉ chiều thứ 7 và khối sản xuất kết thúc lúc 17h hàng ngày nhằm tăng động lực cho công nhân đồng thời tăng áp lực công việc hàng ngày để vẫn đảm bảo khối lượng công việc chung.



Trong đó, đáng chú ý là sự dịch chuyển trong thị trường xuất khẩu năm vừa qua. Báo cáo cho thấy tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 57,3%, tăng so với tỷ lệ 53% của năm 2018. Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Nga cũng tăng mạnh từ 0,9% năm 2018 lên 2,2%. Các thị trường khác ghi nhận tỷ trọng xuất khẩu tăng còn có Nhật Bản (2%), Canada (10,3%).

Trong khi đó tỷ trọng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh từ 6% năm 2018 xuống còn 0,7%, và tỷ trọng xuất khẩu hàng sang Hàn Quốc cũng giảm nhẹ từ 4% xuống còn 3,9%. Tỷ trọng hàng xuất sang thị trường EU cũng dự kiến giảm từ 23,3% xuống còn 21,1% tổng doanh thu.

Năm 2020, dự kiến do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm dịch chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc sang một số nước khác. Đồng thời dựu báo tình hình thị trường diễn biến phức tạp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 gây ra. Do vậy Tổng công ty Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu tăng 6% so với năm 2019, lên mức 3.175 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 126 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế cả năm ước đạt 52 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019.



Đáng chú ý, theo ước tính, tỷ trọng hàng xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục dự kiến tăng lên thành 58,2%. Đáng chú ý, dự kiến tỷ trọng hàng xuất sang thị trường Nga tiếp tục tăng mạnh từ 2,2% lên 6,4%.

Theo báo cáo, năm 2020 tổng Công ty Đức Giang sẽ tạm dừng tham gia hội chợ tại Nga, thay vào đó là xác định các khách hàng mục tiêu, thông qua đại diện tại Nga làm việc với các đối tác trên cơ sở nguồn vải tốt và chào giá cạnh tranh. Cùng với đó sẽ tìm đúng nhà cung cấp có nguồn nguyên liệu phù hợp với thị trường Nga với giá cạnh tranh hơn. Và địa diện Nga cùng sẽ đóng vai trò là một kênh sourcing, cùng làm việc với nhà cung cấp Nga tìm nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của khách.

Trong khi đó, tỷ trọng hàng xuất sang Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc và EU tiếp tục giảm. Tỷ trọng hàng xuất sang canada cũng giảm từ 10,3% xuống còn 9,6%.