Tổng công ty Sông Hồng phủ nhận sự liên quan đến việc Tổng giám đốc bị bắt

Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (mã CK: SHG) vừa có thông tin chính thức về việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lã Tuấn Hưng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Theo đó, Tổng Công ty cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Lã Tuấn Hưng về hành vi: Vi phạm quy định của pháp luật trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng khẳng định trong thời gian qua, Tổng công ty không tham gia dự thầu bất kỳ gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế nào tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Hành vi vi phạm pháp luật của ông Lã Tuấn Hưng là vi phạm cá nhân, không liên quan đến vai trò là Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Trước đó, ngày 29/12/2023, căn cứ Đơn xin nghỉ việc riêng của ông Lã Tuấn Hưng, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Sông Hồng đã họp và ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với ông Lã Tuấn Hưng; Bầu ông Phan Việt Anh, thành viên HĐQT TCT giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty kể từ ngày 29/12/2023. Tổng công ty CP Sông Hồng đã công

bố thông tin về các nội dung này đầy đủ, kịp thời theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng khẳng định việc cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với ông Lã Tuấn Hưng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty không ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ngày 9/1, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan tới các vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa năm đầu 2024, doanh thu thuần của Tổng Công ty chỉ gần 4 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ do công ty không có doanh thu từ hợp đồng xây lắp. Kết quả, SHG lỗ sau thuế gần 27 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ. Khoản lỗ trong nửa đầu năm nay tiếp tục nâng lỗ lũy kế của SHG tính đến ngày 30/6/2023 lên 1.293 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 987 tỷ, Tổng Công ty đã âm vốn chủ sở hữu từ năm 2016.