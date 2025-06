Tổng công ty Trực thăng Việt Nam báo lãi hơn 400 tỷ đồng năm 2024, thu nhập bình quân người lao động 34 triệu đồng/tháng

VNH là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động trong lĩnh vực hàng không trực thăng. Đơn vị cung cấp dịch vụ bay cho nhiều loại hình nhiệm vụ như vận chuyển phục vụ dầu khí, quốc phòng – an ninh, cứu nạn cứu hộ, huấn luyện bay và vận tải hành khách đặc biệt.

Năm 2024, doanh thu hợp nhất của VNH đạt 2.839 tỷ đồng, tăng 196 tỷ đồng so với năm 2023 (2.643 tỷ đồng), tương đương mức tăng trưởng khoảng 7%. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 499 tỷ đồng, cao hơn 10 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 407 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với con số 396 tỷ đồng năm 2023.

Tổng thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 là 418 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 434 tỷ đồng năm 2023. Thu nhập bình quân của người lao động trong hệ thống đạt 34 triệu đồng mỗi tháng, tăng 1 triệu đồng so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản hợp nhất của VNH đạt 4.739 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 3.509 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.230 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm từ 1.012 tỷ đồng xuống còn 969 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.770 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 3.980 tỷ đồng.