Tống đạt quyết định khởi tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự

Tống đạt quyết định khởi tố ông Phạm Đình Cự

Sau khi ra quyết định khởi tố vào ngày hôm qua, sáng nay (14-9), tại Công an tỉnh Phú Yên, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Phạm Đình Cự bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo điều 219 Bộ luật Hình sự.



Tống đạt quyết định khởi tố ông Phạm Đình Cự

Theo điều tra ban đầu, năm 2012, ông Đỗ Duy Vinh, lúc đó là Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên, đã tham mưu, sau đó ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đồng ý ký thông báo cho phép Công ty CP Pymepharco chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 8, thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, TP Tuy Hoà.

Thửa đất trên có diện tích 1.183m2, trước đây thuộc quy hoạch đất y tế, thuộc trường hợp phải thu hồi đất nên việc cho phép chuyển nhượng này là trái quy định pháp luật. Hành vi trên của ông Cự và ông Vinh đã gây thất thoát tài sản của nhà với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Ông Phạm Đình Cự nghe công bố các quyết định khởi tố

Chiều 13-9, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đỗ Duy Vinh.

Tất cả các quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Cự và ông Vinh đều đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.