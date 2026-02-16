Theo các báo cáo tài chính hàng quý năm 2025, tổng thu nhập của Ban Giám đốc của CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã tăng mạnh 28,5% so với năm trước, đạt gần 25,8 tỷ đồng. Tâm điểm của sự tăng trưởng này đến từ thu nhập cho tân Tổng Giám đốc Ashok Ramachandran.

Chỉ trong khoảng 9 tháng chính thức nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc của REE (bổ nhiệm ngày 9/4/2025), ông Ashok đã nhận mức thu nhập lên tới gần 10,45 tỷ đồng, tương ứng với mức trung bình khoảng 1,16 tỷ đồng/tháng. Ông Ashok cũng trở thành có mức thu nhập cao nhất tập đoàn trong năm 2025.

Ông ﻿Ashok Ramachandran có trình độ thạc sĩ và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý và điều hành doanh nghiệp tại các thị trường lớn như Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và khu vực châu Á. Hiện ông từng đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tại JSW Energy – một trong những công ty năng lượng hàng đầu Ấn Độ.

Một trường hợp nữa cũng gây bất ngờ là ông Nguyễn Quang Quyền, Phó Tổng giám đốc. Thu nhập nhận từ REE của ông Quyền trong năm 2025 lên tới hơn 9,1 tỷ đồng, tăng gần 82% so với năm 2024. Trong đó, riêng quý 3, thu nhập của ông Quyền lên tới 5,87 tỷ đồng.

Sau đó là bà Nguyễn Thị Mai Thanh, bà ﻿Mai Thanh đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tới ngày 9/4/2025 sau đó bà làm Chủ tịch HĐQT của REE. Trong năm 2025, bà nhận hơn 2,7 tỷ từ thu nhập cho vị trí Tổng giám đốc và 3,78 tỷ đồng thù lao chi vị trí Chủ tịch HĐQT. Tổng thu nhập của bà Mai Thanh nhận từ REE trong năm 2025 là gần 6,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Alain Xavier Cany (bổ nhiệm ngày 9/4/2025) nhận mức thù lao 2,34 tỷ đồng trong năm 2025. ﻿

Các thành viên HĐQT như bà Hsu Hai Yeh nhận 1,2 tỷ đồng, ông Mark Andrew Hutchinson nhận 1,2 tỷ đồng. Đây là 2 đại diện của cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. REE vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của 2 Thành viên HĐQT này. Việc từ nhiệm của hai người này sẽ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua dự kiến vào ngày 31/3/2026.

Ngoài ra, thành viên HĐQT - ông Đỗ Lê Hùng nhận thù lao 1,8 tỷ đồng.

Về kết ﻿quả kinh doanh, năm 2025, lũy kế cả năm 2025, REE mang về doanh thu thuần hơn 10.011,6 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 3.149,4 tỷ đồng, tăng 31,4%.

Năm 2025, REE lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 10.248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.427 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 97,7% kế hoạch doanh thu và 129,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.