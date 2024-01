Tổng tài Việt Nam vạn người mê thú nhận "dating nhiều lần" nhưng thất bại, tiết lộ cách để lấy chồng doanh nhân như Shark

Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Minh Beta khiến nhiều người "phát cuồng", đặc biệt là fan nữ sau thời gian anh xuất hiện trên Shark Tank mùa 6.

Shark Minh được ví như cuốn bách khoa toàn thư vì không có gì là anh không tường tận. Vị tổng tài bước ra từ trong phim này còn thân thiện, nói chuyện vô cùng dễ thương và có niềm đam mê với cún cưng.

Shark Minh từng chia sẻ anh vẫn độc thân và tiêu chuẩn chọn người yêu chỉ gói gọn ở 2 từ “phù hợp”.

Cuốn bách khoa toàn thư Shark Minh

Trên thương trường “ngầu” là thế, còn trong chuyện tình cảm Shark Minh thế nào, khám phá trong cuộc trò chuyện dưới đây nhé:

Làm sao để lấy chồng doanh nhân như Shark?

Nếu muốn tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp thì chúng ta cứ nỗ lực phát triển bản thân mình, có những giá trị riêng cho mình. Nếu bạn có hình mẫu lý tưởng, những người như vậy họ tìm kiếm điều gì, đó là những thứ các bạn có thể giữ để phát triển bản thân mình. Minh nghĩ là cuối cùng mọi thứ đều là duyên số. Hành trình của mình, gặp ai và dừng lại với ai là những thứ thú vị mà chúng ta không thể nào tính toán hết được

Cách nhận biết trap boy?

Rất ngọt ngào, lâu lâu tỏ ra ngây thơ 1 tí (Nghe như kiểu nói mình ấy nhỉ, nhưng Minh không phải trap boy nha).

Trong tình yêu, biết là red flag (cờ đỏ - báo hiệu mối quan hệ không lành mạnh) nhưng thích quá có nên đâm đầu?

Nếu thích quá thì cứ đâm đầu vì nhiều khi chính chuyện đó mới dạy cho mình nhiều bài học và những trải nghiệm thú vị. Nếu sống an toàn quá thì cuộc sống nó hơi tẻ nhạt. Làm gì thì làm hãy nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất thì xem chúng ta có thoát được hay không. Nếu đâm đầu vào red flag kinh khủng quá thì cũng phải chấp nhận rủi ro đi cùng với nó, lúc ấy đừng trách ai, quyết định của mình thôi mà!

Shark Minh đời thường rất thân thiện và yêu thú cưng

Mình đi dating và rất nhiều người nói mình nhiều red flag. Mình trong kinh doanh rất tỉnh táo, phân tích mọi thứ rất logic, rất chiến thuật trong chuyện đi đàm phán, trao đổi thông tin nhưng riêng chuyện tình cảm không hiểu sao có chuyện gì mình cũng tồng tộc hết cả ra. Vấn đề của mình trong hẹn hò tình cảm có gì mình cũng chia sẻ hết thành ra những người họ nghe họ rất sợ. Họ bảo ‘Ông này nhiều vấn đề quá’. Có lẽ đó là sự cứng đầu của mình. Vì mình nghĩ cứ thành thật đi rồi người phù hợp sẽ ở lại với mình.

Tổng tài đẹp trai này còn thẳng thắn chia sẻ anh đã trải qua 3 mối tình. Nụ hôn đầu tiên xảy ra khi anh 18 tuổi trong 1 buổi tối đen như mực, không nhìn thấy gì nên mọi giác quan “bùng nổ”.

Shark Minh còn đưa ra mẹo nhỏ khi đi hẹn hò lần đầu thì nên đi café hay vì đi ăn. Lý do đơn giản là “không hợp còn chuồn sớm, nếu ăn thì sẽ rất lâu”.

Là người đi hẹn hò khá nhiều nhưng Shark Minh vẫn chưa quên được mối tình cách đây 7-8 năm. Dù anh là người chủ động kết thúc mối quan hệ nhưng anh cũng rất đau đớn. “Vì những tổn thương mình không chịu được nữa”, có vẻ Shark Minh yêu chân thành nhưng anh rất tỉnh táo và quyết đoán khi thấy mối quan hệ không có tương lai.

Sahrk Minh từng đăng tải hình ảnh thân thiết bên Phillip An cùng dòng trạng thái ẩn ý

Vị “cá mập” còn thẳng thắn chia sẻ: “Dating khá nhiều nhưng mọi thứ cứ start mà không up”. Các fan nữ thì thi nhau bình luận: “Anh có tất cả nhưng mãi không có được em”.

Được biết, doanh nhân 8x khá kín tiếng về đời tư. Anh chưa công khai hình ảnh nào bên bạn gái. Có lần, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn CEO Beta Group hẹn hò với "soái ca" khởi nghiệp Phillip An - Co-Founder của Homebase. Nguyên do của sự việc là vì ông chủ của Beta Group đăng tải hình ảnh thân thiết bên Phillip An cùng dòng trạng thái ẩn ý: "Ai cũng giục là phải có bồ đi... thôi thì Tết đến rồi". Không biết Tết năm nay vị tổng tài phiên bản Việt Nam này có cho dân tình xem cú twist nào không đây!