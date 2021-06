Tổng thống Bồ Đào Nha có mặt, trực tiếp gửi lời động viên trong ngày Ronaldo và các đồng đội về nước

Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa gửi lời động viên tới toàn đội. "Chúng ta có thể thắng hoặc không, có thể may mắn hoặc không. Trận đấu với Hungary, chúng ta đã gặp may nhưng trận đấu tối qua thì không. Sẽ có những buổi tối không may như thế. Chúng ta giờ còn nhiệm vụ thứ 2 đó là World Cup. Không có Euro nhưng chúng ta còn World Cup. Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi rất tự hào vì đất nước chúng ta sở hữu một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Họ đã vượt qua bảng tử thần và sau đó chạm trán với đội tuyển số 1 thế giới"