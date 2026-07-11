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Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ từ chức

| | Tài chính quốc tế

Ngày 10/7, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã tuyên bố ý định từ chức sau cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

"Tôi đang từ từ thu dọn hành lý. Với tư cách là Tổng thống của đất nước, tôi phải tổ chức bầu cử quốc hội. Sau vài ngày, tôi sẽ từ chức", Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Pink hôm 10/7.

Trước đó, ngày 27/6, ông Vucic đã cho biết sẽ từ chức người đứng đầu nhà nước "trong vài tuần tới", nhấn mạnh cam kết ủng hộ đảng cầm quyền Serbian Progressive Party (SPP) trong cuộc bầu cử thông qua danh sách mang tên "United Serbia".

Sau đó, Chủ tịch SPP Milos Vucevic xác nhận, ông Vucic dự kiến sẽ dẫn đầu danh sách của đảng và giữ vai trò ứng cử viên Thủ tướng.

Tổng thống Vucic đưa ra thông báo trên trong bối cảnh các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo kéo dài nhiều tháng qua.

Hàng chục nghìn người đã biểu tình trên khắp Serbia kể từ tháng 11/2024, khi xảy ra thảm họa nhà ga xe lửa Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ rộng khắp nhằm vào chính phủ.

Các cuộc biểu tình cuối cùng đã dẫn đến việc Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Milos Vucevic phải từ chức vào tháng 1/2025.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
tổng thống serbia

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