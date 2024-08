Top 1 tổng tài mê vợ hàng đầu Việt Nam gọi tên thiếu gia Minh Đạt sau loạt động thái này

Không rời mắt khỏi vợ trong bộ ảnh đánh dấu 1 tháng về chung nhà

Cuối tháng 6/2024, nữ giảng viên xinh đẹp Midu và thiếu gia Minh Đạt chính thức về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng tại TP.HCM. Ông xã của Midu kém cô 1 tuổi, là con trai tập đoàn nhựa nổi tiếng, hiện đang điều hành việc kinh doanh công ty gia đình.



Kể từ sau đám cưới, Midu cũng thoải mái hơn trong việc khoe những khoảnh khắc của 2 vợ chồng. Mỗi lần như vậy, Minh Đạt đều được nhận xét là “top 1 mê vợ” vì dành trọn vẹn sự chú ý và chăm sóc cho vợ, nắm tay không rời, ánh mắt ngọt ngào tình cảm chỉ hướng về phía Midu.

Mới đây nhất, Midu đăng loạt ảnh ngọt ngào sau hơn 1 tháng về chung nhà. Trong loạt ảnh, Minh Đạt và Midu thoải mái trao cho nhau nhiều nụ hôn ngọt lịm tim, nhìn là biết vợ chồng son hạnhh phúc.

Cùng với chùm ảnh này, Midu chia sẻ những thói quen hàng ngày đơn giản nhưng ngập tràn yêu thương của 2 vợ chồng. Theo đó Minh Đạt thường tặng hoa cho mình, hôn nhau mỗi sáng và nắm tay nhau cùng đi dạo.

"Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".

Yêu chiều vợ từ hành động nhỏ nhất

Trong một khoảnh khắc đời thường khác, Minh Đạt đường đường là thiếu gia và doanh nhân bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn miệt mài đi lựa bánh cho Midu. Thái độ của anh khi làm điều này cực kỳ chăm chú và tỉ mỉ, cho thấy sự tận tâm với vợ.



Trước đó, trong chuyến du lịch tuần trăng mật của cặp đôi, Minh Đạt cũng có nhiều cử chỉ mê đắm mê đuối Midu.

Chẳng hạn như khi cả hai cùng tựa vào nhau ngắm biển từ bể bơi vô cực, Minh Đạt chủ động ôm chầm vợ cực ngọt ngào. Hay trong một clip do người bạn đăng tải, thiếu gia Minh Đạt nhìn vợ "mê chữ ê kéo dài" đồng thời không ngại vuốt ve Midu để "đánh dấu chủ quyền".

Minh Đạt luôn kè kè cạnh Midu, không nắm tay thì cũng nhìn đắm đuối

Cũng trong chuyến đi này, Minh Đạt chuẩn bị cho vợ một bữa tối lãng mạn trong một không gian riêng tư, view xịn xò, được trang trí với rất nhiều nến và hoa vô cùng lãng mạn. Trong buổi hẹn hò này, Minh Đạt ra dáng "tổng tài", luôn có những cử chỉ ngọt ngào và ân cần dành cho vợ. Khuôn mặt của cô dâu mới Midu cũng toát ra niềm hạnh phúc khi được bên cạnh chồng.

Có thể thấy thiếu gia không chỉ điển trai, giỏi giang mà còn yêu chiều vợ từ những hành động nhỏ nhất.

Khóc nức nở trong 2 lần cầu hôn lẫn đám cưới hào môn

Loạt hành động trong tiệc cầu hôn lẫn đám cưới hào môn trước đó của Minh Đạt cũng khiến dân tình phải xuýt xoa: Mê vợ thực sự!

Theo đó trong tiệc cầu hôn vào đầu tháng 5/2024, Minh Đạt khóc nức nở khi dành những lời thề nguyện cho Midu trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên thiếu gia cầu hôn nữ giảng viên mà trước đó anh đã làm việc này một lần nhưng vì khóc nhiều quá nên muốn làm lại. Ấy thế mà lần này Minh Đạt cũng không thay đổi là bao!

Minh Đạt khóc nức nở trong tiệc cầu hôn

Đến lễ cưới hào môn với đông đảo khách mời, Minh Đạt vẫn không giữ được bình tĩnh, tiếp tục bày tỏ sự xúc động và tình cảm dành cho vợ. Sau khi trổ tài thổi sáo bài My Heart Will Go On tặng cho bà xã, thiếu gia đã bật khóc, nhìn về phía lối dẫn vào lễ đường để chờ đợi Midu.

Nam thiếu gia thề nguyện với Midu trong lễ cưới: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát này cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Thiếu gia xúc động trong đám cưới

Đến tiệc sau đám cưới, dù đã không còn tỉnh táo vì cuộc vui với bạn bè nhưng Minh Đạt vẫn không quên thả tim, khẳng định chủ quyền bằng cách vòng tay ôm vào vai bà xã. Anh còn tình cảm gục xuống vai Midu. Sơ hở là thể hiện bày tỏ tình cảm với vợ thực sự!