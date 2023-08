Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Một cổ phiếu bứt phá gần 100% chỉ sau một tuần

So với tuần giảm điểm mạnh liền trước, VN-Index ghi nhận diễn biến dao dịch bình ổn hơn trong tuần này. Khối lượng giao dịch trong tuần này sụt giảm so với tuần trước dù chỉ số kết tuần cao hơn đôi chút so với tuần trước cho thấy áp lực bán tháo đã giảm dần, dòng tiền bắt đáy cũng đã được kích hoạt quanh vùng 1.180 điểm dù mức độ vẫn là khá hạn chế và phần nhiều mang tính chất thăm dò.

Trên sàn HOSE, thị trường chung biến động mạnh khiến top 10 cổ phiếu cũng thu hẹp đà tăng, cao nhất là 23% và thấp nhất là 11%.

Cổ phiếu CKG của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang tăng mạnh nhất HOSE. Với 4 phiên tăng liên tiếp, thị giá CKG đạt 30.300 đồng/cp, tương đương tăng 23% chỉ sau 1 tuần giao dịch. Đi kèm với đà tăng của chỉ số, thanh khoản CKG cũng cải thiện, có phiên khớp lệnh hàng triệu đơn vị.

Đại diện nhóm công ty chứng khoán là SSI của Chứng khoán SSI khi bứt phá 13% sau một tuần giao dịch. Đây cũng là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhóm cổ phiếu chứng khoán tuần qua.

Bên cạnh đó, nhiều cái tên tiêu biểu trong một vài nhóm ngành cũng xuất hiện trong top tăng mạnh nhất tuần như DGC, FRT, DXG,..

Ở chiều giảm, hàng loạt cổ phiếu trên HOSE cũng ghi nhận mức giảm trên 8%. Có thể thấy rõ lực bán chốt lời đối với nhiều cổ phiếu đầu cơ đã có mức tăng mạnh trong thời gian qua như PIT, VAF, L10, AGM

Trên sàn HNX , top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất cũng có mức tăng từ 13-30%. Những mã tăng điểm chủ yếu là cổ phiếu nhỏ, có tính đầu cơ cao.

Tiêu biểu là DPC của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng khi tăng kịch trần 3 phiên trong tuần qua. Thị giá cổ phiếu xây dựng này tăng 30% lên mức 11.600 đồng/cp. Thanh khoản của mã này khá èo uột, chỉ vài trăm cổ phiếu khớp lệnh trong phiên.

Ở chiều giảm giá, trong tuần qua nhiều cổ phiếu cũng ghi nhận mức giảm từ 11% - 19% trên HNX.

Trên UPCOM , biên độ giao dịch rộng hơn nên hàng loạt cổ phiếu cũng tăng mạnh từ 17%-93% trong tuần qua.

Nổi bật là STH của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên. Sau thời gian trầm lắng, STH bất ngờ nổi sóng với 5 phiên tăng giá, trong đó có 4 phiên tăng kịch trần để đẩy thị giá cổ phiếu lên 12.900 đồng. Tính chung cả tuần cổ phiếu này bứt phá gần 93%. Tính xa hơn từ đầu tháng 8, cổ phiếu này đã bứt phá gấp 2,5 lần. Thanh khoản cuả mã này cũng cải thiện với vài trăm nghìn cổ phiếu khớp lệnh trong phiên.

Ngược lại, trong tuần qua nhiều mã trên UPCOM cũng ghi nhận mức giảm từ 17% - 38%.

Ngược lại, trong tuần qua nhiều mã trên UPCOM cũng ghi nhận mức giảm từ 17% - 38%.