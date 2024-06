Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 5/2024: Toyota áp đảo doanh số, xe Kia biến mất 2 tháng liên tiếp

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt đã dần khởi sắc trở lại khi kết thúc tháng 5/2024 doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 25.794 xe, tăng 6% so với tháng 4/2024 và tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt với 1.766 chiếc tới tay người mua, tăng 40% so với tháng 4/2023. Bám sát phía sau là Ford Ranger khi bán ra được 1.477 chiếc, tăng 17% so với tháng 4/2024 và tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, đây cũng là tháng đầu tiên mà Toyota có nhiều mẫu xe nằm trong top 10 bán chạy nhất, trong đó có thể kể tới như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Toyota Vios và Veloz.