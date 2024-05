Top 10 ô tô bán chạy tháng 4/2024: Toyota chiếm đa số

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor), bước sang tháng 4/2024 thị trường ô tô Việt Nam đã không duy trì được đà tăng trưởng khi doanh số hầu hết các mẫu xe bán chạy đều giảm nhẹ so với tháng trước.

Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt với 1.263 chiếc tới tay người mua, giảm 20,1% so với tháng trước nhưng tăng 16,5% so với tháng 4/2023. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2024, doanh số của Mitsubishi Xpander đạt 4.771 chiếc, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm.

Bám sát phía sau là Ford Ranger khi bán ra được 1.262 chiếc trong tháng 4, giảm 18% so với tháng trước và giảm 11,5% so với tháng 4/2023. 

Trong khi đó, Toyota Vios tăng 3 bậc vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với doanh số 923 xe. Doanh số cộng dồn 4 tháng đầu năm của Toyota Vios là 2.680 xe.