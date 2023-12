Top 3 con giáp may mắn nhất năm Giáp Thìn 2024: Sao tốt chiếu rọi, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp lên hương

Năm Giáp Thìn bắt đầu từ ngày 10/02/2024 và kết thúc vào ngày 28/01/2025 (theo Dương lịch). Linh vật của năm 2024 là con rồng, là biểu tượng của sức mạnh, thành công và trí tuệ.

Theo quan niệm của tử vi phương Đông, trong mỗi một năm, sẽ có những con giáp nhận được nhiều sự ưu ái nên thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Dưới đây là 3 con giáp được cho là sẽ gặp nhiều may mắn nhất về đường tài lộc trong năm Giáp Thìn 2024.

Cùng xem đó là những con giáp nào nhé.

Tuổi Hợi

(Những người sinh các năm 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)



Trong danh sách 12 con giáp, tuổi Hợi là con vật đứng cuối cùng. Theo quan niệm tử vi học, những người tuổi Hợi là những người luôn làm việc chăm chỉ, thật thà, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác mà ít khi quan tâm đến việc có được báo đáp hay không. Luôn sống với sự vô tư nên người tuổi Hợi rất hay gặp được quý nhân, lúc nguy nan đều được giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Hợi tiếp tục gặt hái nhiều thành công rực rỡ. (Ảnh minh họa)

Năm Quý Mão 2023, do được thế cục tam hợp nâng đỡ, tuổi Hợi đã có một năm rất suôn sẻ, may mắn và dự đoán trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, do Thìn và Hợi có mối quan hệ tương hợp nên tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục có một năm đầy thành công, thịnh vượng về mặt tài chính.



Nếu biết tận dụng những ưu điểm lớn của người tuổi Hợi, như sự chăm chỉ, tích cực và thực tế cũng như biết nắm bắt các cơ hội tốt đến với mình, họ sẽ gặt hái được những thành quả ngọt ngào.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi được cho là cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Do đó, những người tuổi Hợi độc thân nên biết nắm bắt cơ hội này để tìm ý trung nhân hoặc tính chuyện trăm năm.

Tuổi Thân

(Những người sinh các năm 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Không giống như tuổi Hợi có một năm 2023 tương đối thuận lợi, tuổi Thân bước vào năm giữa của hạn Tam tai nên khá lao đao, công việc hay tình cảm đều dễ rơi vào bế tắc, ít gặt hái được thành tựu.

Năm Giáp Thìn 2024, được Tam hợp nâng đỡ, tuổi Thân sẽ lật ngược thế cờ. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước vào năm cuối của hạn Tam tai, tức năm Giáp Thìn 2024, cục diện này sẽ dần thay đổi, khó khăn sẽ biến mất, nhường chỗ cho những cơ hội tốt xuất hiện, giúp người tuổi Thân lật ngược thế cờ.



Tử vi học có nói, trong năm Giáp Thìn 2024, được thế cục tam hợp nâng đỡ, lại có sao Tam Thai chiếu mệnh nên nếu xét trên phương diện tài lộc, tuổi Thân sẽ là con giáp gặt hái nhiều thành công nhất nhì trong năm Giáp Thìn. Có thể nói, họ đi đến đâu cũng nhìn thấy cơ hội, đầu tư vào đâu cũng dễ thu được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, được sao Quốc Ấn hỗ trợ, người tuổi Thân sẽ có nhiều tin vui trên con đường công danh, sự nghiệp, khả năng thăng quan tiến chức rất cao, được cấp trên coi trọng.

Nếu biết hạn chế những điểm yếu, đồng thời tận dụng tất cả những thế mạnh, ví dụ như sự thông minh, nhanh trí, khả năng sáng tạo vô hạn cùng mối quan hệ của mình để đầu tư, kinh doanh, tuổi Thân sẽ thu được nhiều lợi nhuận trong năm Giáp Thìn 2024.

Tuổi Tý

(Những người sinh các năm 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Cũng hơi giống tuổi Thân, tuổi Tý cũng có một năm Quý Mão 2023 khá sóng gió, khi họ bước vào năm tam tai thứ 2 nên ít nhiều bị cản trở, ngáng đường, cơ hội tốt hầu như không xuất hiện, thì sang năm Giáp Thìn 2024, họ sẽ như cá lội ngược dòng ngoạn mục, dần trở lại quỹ đạo của mình, ngày càng tỏa sáng rực rỡ.

Năm Giáp Thìn 2024 người tuổi Tý sẽ gặt hái tài lộc rực rỡ. (Ảnh minh họa)

Khó khăn qua đi, vận may dần tới do có sự hỗ trợ của các sao tốt như Kim Quỹ, Lục Tốn, Thiên Tướng, tuổi Tý được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống nói chung. Những người tuổi Tý dám nắm bắt thời cơ dự đoán sẽ có những bước đột phá không ngờ.

Tử vi học có nói, dù là tiếp tục công việc hiện tại hay chuyển sang một lĩnh vực khác hoàn toàn mới, dù làm công ăn lương hay tự đầu tư thì tuổi Tý đều sẽ có cơ hội thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời của mình, từ đó gặt hái được những thành công lớn về mặt tài chính, thu nhập ngày càng tăng, cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, thích nghi tốt với môi trường mới, nhưng bên cạnh đó, họ còn có được sự thận trọng, khôn ngoan rất đáng ngưỡng mộ. Khi đối diện với bất kỳ một cơ hội nào, họ đều suy xét thiệt hơn rồi mới bắt tay vào thực hiện. Điều này giúp họ tránh được nhiều nguy cơ. Tuy nhiên trong năm Giáp Thìn, theo các chuyên gia phong thủy, vận may vẫn luôn ở cạnh bên nên tuổi Tý không cần quá thận trọng mà có thể tự tin khai phá những mảnh đất tiềm năng mới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nguồn: Hindustan Times