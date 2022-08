Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014 thay đổi thế nào sau 8 năm đăng quang?

Trong cuộc thi Hoa hậu

Đặc biệt, Hoa hậu Kỳ Duyên còn gây chú ý khi không đại diện Việt Nam đến với các đấu trường nhan sắc lớn. Hiện tại, sau 8 năm trải qua cột mốc đặc biệt, top 3 Hoa hậu Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục.

Nhan sắc Á hậu Huyền My - Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Diễm Trang trong thời khắc đăng quang

Sau 8 năm, cuộc sống của 3 mỹ nhân đình đám đều có những thay đổi lớn

Hoa hậu Kỳ Duyên lột xác ngoại hình, sự nghiệp thăng hoa

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Kỳ Duyên chỉ mới 18 tuổi và đang là sinh viên trường ĐH Ngoại Thương. Khoảnh khắc đăng quang của Kỳ Duyên khiến người hâm mộ tranh cãi vì cho rằng nhan sắc cô không nổi bật so với Á hậu 1.

Không chỉ thế, thời gian đầu đương nhiệm, Kỳ Duyên liên tục dính vào những ồn ào không đáng có. Năm đó, Kỳ Duyên cũng không được chọn lựa là đại diện Việt Nam đến với Miss World hay bất kỳ cuộc thi nhan sắc quốc tế nào. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, Hoa hậu Kỳ Duyên dần lấy lại thiện cảm trong lòng người hâm mộ bởi những hành động thiết thực.

Để chứng minh bản thân xứng đáng với chiếc vương miện năm ấy, Kỳ Duyên có nhiều đột phá trong sự nghiệp. Năm 2017, Kỳ Duyên trở thành huấn luyện viên The Look - Vẻ Đẹp Thương Hiệu, giám khảo Siêu Mẫu Việt Nam ở tuổi 22. Năm 2022, Kỳ Duyên là huấn luyện viên ở Hoa hậu Thể Thao, Gương Mặt Thương Hiệu,...

Ngoài ra, trong những năm gần đây, Hoa hậu Kỳ Duyên lột xác ngoạn mục, người đẹp sinh năm 1996 trở nên gợi cảm, trẻ trung và sành điệu hơn hẳn trước kia. Phong cách ăn mặc của Kỳ Duyên còn trở thành cảm hứng thời trang cho nhiều bạn trẻ. Kỳ Duyên vẫn giữ sức hút khi xuất hiện ở các sự kiện, đảm nhận vị trí quan trọng trong show thời trang. Nàng hậu 26 tuổi ít vướng vào thị phi, cô xây dựng lối sống tích cực và lan toả những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi chỉ mới là sinh viên năm nhất ở Đại học Ngoại Thương

Sau nhiều năm, Kỳ Duyên đã chứng minh bản thân xứng đáng với chiếc vương miện

Nàng hậu trẻ tuổi được giao cho những vị trí quan trọng, hướng dẫn nhiều người đẹp thi nhan sắc

Kỳ Duyên thoải mái chia sẻ cuộc sống và lan toả năng lượng tích cực đến người hâm mộ

Á hậu 1 Huyền My thành biên tập viên

Sở hữu khuôn mặt sáng, vóc dáng thon gọn và kỹ năng sân khấu tốt, vì thế Huyền My đã tạo sự chú ý đặc biệt khi mới ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1, Huyền My trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, khuôn mặt được các nhãn hàng lựa chọn.

Vào năm 2017, Huyền My đại diện Việt Nam đến với đấu trường Hoa hậu Hoà Bình, năm đó được tổ chức tại Việt Nam. Trong cuộc thi, Huyền My đã cố gắng thể hiện nhưng chỉ dừng chân ở top 10 cuộc thi. Hoa hậu Giáng My - giám khảo Miss Grand International 2017 từng lên tiếng cho biết Huyền My chưa thực sự hòa đồng, thiếu chỉn chu trong việc giao tiếp và ăn mặc. Cũng kể từ đây, Huyền My ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bình yên.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Huyền My thử sức ở vai trò MC, cô còn tham gia một bộ phim điện ảnh tại Myanmar. Vào tháng 8/2021, Á hậu 1 chính thức trở thành biên tập viên truyền hình, cô đảm nhận dẫn dắt ở nhiều chương trình liên quan đến lĩnh vực thể thao. Nhan sắc sau 8 năm đăng quang của Huyền My được đánh giá cao, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô nhuận sắc hơn hẳn trước kia.

Huyền My có nhan sắc ngọt ngào, khuôn mặt đẹp. Năm đó, Huyền My được dự đoán giành ngôi Hoa hậu nhưng chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 1

Huyền My đạt thành tích top 10 Miss Grand

Huyền My tập trung phát triển con đường làm BTV ở Đài Truyền hình

Huyền My có cuộc sống thoải mái, bình yên sau 8 năm đăng quang Á hậu 1

Nhan sắc của nàng hậu sinh năm 1995 ngày càng thăng hạng

Huyền My ít chia sẻ về chuyện đời tư trước công chúng

Á hậu 2 viên mãn, sắp lên chức mẹ bỉm lần 2

So với Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu 1 Huyền My thì Á hậu 2 Diễm Trang là người có học vấn và kỹ năng đỉnh nhất trong dàn top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014. Diễm Trang từng tham dự nhiều chương trình giao lưu văn hoá quốc tế, là MC song ngữ của chương trình truyền hình. Tuy nhiên, 1 năm sau khi đăng quang, Á hậu 2 quyết định kết hôn và lui về làm người phụ nữ của gia đình.

Diễm Trang hạ sinh công chúa đầu lòng vào năm 2016. Chồng của Diễm Trang là doanh nhân, yêu thương và nuông chiều bà xã hết mực. Đến mới đây, Á hậu Diễm Trang thông báo mang thai lần 2.

Không giấu được niềm hạnh phúc, Diễm Trang chia sẻ: "Nhiều tháng gần đây Trang gần như biến mất khỏi các sự kiện, chương trình, tạm gác công việc sang một bên, dành thời gian hầu như toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình là vì Trang nghén quá nghén cùng những ngày dưỡng thai ổn định. Con đến với ba mẹ lúc bất ngờ nhất, đôi khi nhắc lại còn không tin, không hiểu tại sao, chỉ biết nhìn nhau ngớ người rồi cười. Mong chặng đường phía trước của mẹ con ta bình an, mạnh khỏe để gia đình chào đón con".

Diễm Trang có khả năng ngoại ngữ và học vấn nổi bật nhất trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014

Đến năm 2015, Diễm Trang kết hôn và hạ sinh công chúa đầu lòng vào 1 năm sau đó

Diễm Trang đảm nhận vai trò biên tập viên, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong các sự kiện giải trí

Hiện tại, Diễm Trang có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên ông xã Việt kiều

Cặp đôi vừa thông báo chuẩn bị chào đón nhóc tì thứ 2

Nhan sắc mặn mà của Diễm Trang khi sắp thành mẹ bỉm 2 con

