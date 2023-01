Top 5 tỉnh thành quy mô kinh tế lớn nhất cả nước năm 2022

TP. HCM

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) quý 4 và cả năm 2022 của Cục Thống kê TP. HCM, năm phục hồi kinh tế - xã hội 2022 được xem là "năm bản lề" tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu của kế hoạch kinh tế giai đoạn 2021 – 2025. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 của Thành phố ước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010, GRDP đạt 1.021.894 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2021.

TP. HCM vẫn là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, cũng như dẫn đầu về thu ngân sách. Năm 2022, TP. HCM được Trung ương giao thu ngân sách là 386.568 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 12/2022, thành phố đã thu được 457.500 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ (ước đạt khoảng 1/3 thu ngân sách cả nước).

Hà Nội

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội đã tăng 8,89% so với năm 2021 (vượt kế hoạch đề ra là từ 7,0% đến 7,5%), đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Thu ngân sách trên toàn thành phố năm 2022 ước đạt 333.000 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước, bằng 106,8% so với dự toán HĐND thành phố giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Bình Dương

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,01%, đạt 459 nghìn tỷ đồng ; GRDP bình quân đầu người đạt 166 triệu đồng. Thu ngân sách đạt hơn 66.000 tỷ đồng, đạt 110% dự toán đầu năm, chi ngân sách ước đạt 18.500 tỷ đồng.

Đồng Nai

Năm 2022, kinh tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục khôi phục và tăng trưởng mạnh. Cụ thể, GRDP tăng 9,22%, đạt 435 nghìn tỷ đồng ; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 133 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 62.000 tỷ đồng, đạt 114% dự toán năm.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 7,15% so năm trước, đạt 390 nghìn tỷ đồng . GRDP bình quân đầu người là 331,1 triệu đồng/người/năm, tăng 23% so năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước ước 109.800 tỷ đồng, đạt 153,4% dự toán.