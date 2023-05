Top dịch vụ chất lượng khiến vé bay hạng thương gia đắt khách

Tiện nghi như khách sạn thu nhỏ

Chiếm khoảng 10% số lượng ghế trên mỗi chuyến bay và có giá đắt gần 3-4 lần giá vé hạng phổ thông, nhưng vé bay hạng thương gia luôn hút khách, nhờ cung cấp đặc quyền riêng, đem lại cơ hội trải nghiệm dịch vụ đỉnh cao từ mặt đất đến bầu trời.

Ghế hạng thương gia thường rộng và tích hợp thiết bị điện tử tiện lợi như văn phòng thu nhỏ, ghế có thể ngả ra thành giường, bọc da sang trọng và trang bị bộ chăn gối êm ái. Khẳng định đẳng cấp thương gia, nhiều hãng hàng không lớn như Qantas, Singapore Airlines, Etihad Airways… đã biến khoang thương gia thành phòng riêng với giường ngủ kích thước lớn, ghế sofa, tủ quần áo, đồ cá nhân… Khoang thương gia của Emirates còn được thiết kế thành phòng lớn, trang bị tivi, màn hình cảm ứng, minibar như khách sạn thu nhỏ.

Thực đơn của khoang thương gia thường được đầu bếp trứ danh thiết kế theo tiêu chuẩn nhà hàng, kèm thức uống hảo hạng. Nhiều hãng còn "chiều chuộng" khách với đầu bếp riêng, đặt trước món ăn hoặc thực đơn riêng vì lý do cá nhân. Vừa thưởng thức bữa ăn sang trọng và nhâm nhi một ly đồ uống đúng điệu, vừa giải trí bằng loạt kênh truyền hình, kho phim hay đĩa nhạc nổi tiếng qua tai nghe chống ồn là yếu tố cấu thành trải nghiệm bay đẳng cấp.



Thước đo tiêu chuẩn của tấm vé thương gia còn là dịch vụ đưa đón, quyền ưu tiên làm thủ tục… Loạt tiện nghi tại phòng chờ như thực đơn tự chọn, bàn làm việc riêng, phòng spa hay massage… cũng chinh phục khách hàng sở hữu hạng vé "VIP" này.

Mỗi hành trình là trải nghiệm trọn vẹn



Trong bối cảnh hàng không đang phát triển bứt phá sau đại dịch, báo cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy nhu cầu du lịch cao cấp, bao gồm vé bay thương gia, đã đạt mức 86% so với năm 2019. Trong khi đó nhu cầu đi lại bằng đường hàng không nói chung, bao gồm hạng phổ thông, chỉ đạt mức 81%.

Nắm bắt nhu cầu đó, các hãng hàng không đã nhanh chóng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các tiện ích gia tăng, đồng thời tung chương trình ưu đãi hấp dẫn. Mới đây, Bamboo Airways triển khai chương trình "Bay Thương gia, giá thương yêu" với ưu đãi đặc biệt kéo dài đến hết năm, nhằm tri ân khách hàng nhân dịp 5 năm ngày thành lập.

Từ nay đến hết ngày 31/12/2023, Bamboo Airways ưu đãi tới 50% giá vé Business Smart và Business Flex, áp dụng cho tất cả đường bay nội địa và quốc tế hãng đang khai thác (*). Khách hàng đặt vé trên website https://www.bambooairways.com/, ứng dụng di động, các đại lý và phòng vé của hãng trên toàn quốc.

Bay thương gia cùng Bamboo Airways, hành khách sẽ được hưởng đặc quyền cố định gồm: làm thủ tục nhanh tại quầy ưu tiên/quầy dành riêng cho hội viên, ưu tiện chọn chỗ ngồi, tăng hành lý miễn phí, lối đi ưu tiên tại khu vực soi chiếu an ninh/khu vực cửa lên máy bay, xe riêng đưa đón…



Ghế thương gia thuộc dòng tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner có tính năng ngả sau 180 độ và chức năng massage sẽ trở thành chiếc giường êm ái, phục vụ giấc ngủ an yên. Hệ thống giải trí Bamboo Sky đa dạng và hiện đại sẽ xua tan mệt mỏi và mang lại giây phút thư giãn.

Trên tất cả chuyến bay của Bamboo Airways, thực đơn hạng ghế thương gia được thay đổi theo mùa, cân bằng giữa các loại thực phẩm đa dạng và tốt cho sức khỏe. Với bàn tay chế biến của chuyên gia ẩm thực, các món ăn đều được đánh giá cao về hương vị và chất lượng như "nhà hàng 5 sao".

Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân tại Việt Nam đưa vào vận hành chuỗi Phòng chờ Thương gia chuyên biệt tại Nội Bài, Côn Đảo, Phù Cát, Điện Biên, Phú Quốc, Nha Trang và sắp tới là Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Các phân khu chức năng như khu vực nghỉ ngơi, quầy bar/buffet/phòng hút thuốc… đáp ứng nhu cầu sử dụng và sự riêng tư của hành khách trong lúc chờ bay.

Trên suốt hành trình từ trước khi lên máy bay đến khi hạ cánh, hành khách sẽ được chăm sóc chu đáo, tận tâm từ từng chi tiết nhỏ nhất từ đội ngũ nhân viên hãng bay và tiếp viên hàng không.

Thành lập năm 2017, Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân tại Việt Nam tiên phong theo đuổi mục tiêu cung cấp dịch vụ hàng không định hướng chuẩn quốc tế. Chất lượng dịch vụ của hãng được đông đảo khách hàng và truyền thông đánh giá tích cực, qua các giải thưởng trong và ngoài nước như: "Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất Việt Nam" trong nhóm ngành du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản năm 2019 do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn, "Hãng hàng không hàng đầu châu Á" do World Travel Awards bình chọn năm 2020, "Hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á" và "Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á" do Pax International bình chọn năm 2022, top "Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á" và Hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới" do Skytrax trao năm 2022…



