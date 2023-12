Toshiba Elevator – Đối tác cho thang máy cao tầng và gia đình tại Việt Nam

Với thông điệp "Committed to People, Committed to the Future", Công ty TNHH Thang máy Toshiba Việt Nam tham gia triển lãm chuyên ngành thang máy năm nay giới thiệu đến thị trường sản phẩm thang máy với chủ đề "Hướng tới việc tạo ra thang máy an toàn và thoải mái, bằng công nghệ và chất lượng của Toshiba".

Phát triển thị trường thang máy tốc độ cao cho tòa nhà cao tầng

Toshiba Elevator cam kết là đối tác đáng tin cậy, tập trung vào việc phát triển và cung cấp các giải pháp thang máy chất lượng cao cho thị trường Việt Nam. Trong chiến lược của mình, Toshiba đặt điểm nhấn vào phân khúc thang tốc độ cao, đảm bảo an toàn và hiệu suất vượt trội trong việc di chuyển người và hàng hóa trong các tòa nhà cao tầng.

Với công nghệ tiên tiến và đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, Toshiba Elevator mang đến các giải pháp thang máy thông minh, tiết kiệm năng lượng và dễ bảo dưỡng. Đồng thời, sự cam kết của chúng tôi đối với an toàn và độ tin cậy trong mọi điều kiện hoạt động giúp tạo ra một môi trường di chuyển thuận tiện và an toàn cho người sử dụng.

Ông Shigeru Oba – Phó Chủ Tịch Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (TELC) và Ông Nguyễn Trần Đình Khôi – Tổng Giám Đốc CTY TNHH Thang máy Toshiba Việt Nam tại Triển Lãm Ngành Thang Máy Việt Nam 2023 (Vietnam Elevator Expo 2023). Ảnh: Toshiba Elevator

Thang máy phù hợp cho phân khúc gia đình –Sự tiện lợi và hiện đại



Ngoài ra, Toshiba Elevator không chỉ chú trọng vào phân khúc thang máy cho tòa nhà cao tầng mà còn mang đến những giải pháp thang máy hiện đại cho nhà Villa, nhà phố phù hợp với phân khúc thị trường thang máy gia đình hiện nay. Dòng thang máy này của Toshiba không chỉ là một phương tiện di chuyển thuận tiện mà còn là biểu tượng của sự tiện lợi và sang trọng trong không gian sống riêng tư đẳng cấp.

Ông Shigeru Oba – Phó Chủ Tịch Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (TELC) tham quan gian hàng trưng bày thang máy Toshiba tại Triển Lãm Ngành Thang Máy Việt Nam 2023 (Vietnam Elevator Expo 2023). Ảnh: Toshiba Elevator

Toshiba Elevator không chỉ là một nhà sản xuất thang máy hàng đầu, mà còn là đối tác đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng thông qua việc cung cấp các giải pháp thang máy đa dạng và tiên tiến. Với sự kết hợp giữa công nghệ cao và sự chăm sóc đặc biệt đến chi tiết, Toshiba Elevator đang mở ra một tương lai mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra những không gian sống hiện đại và an toàn.

Công ty TNHH Thang máy Toshiba Việt Nam

Website: https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/infoeng/vietnam/

Hotline: 1900585825